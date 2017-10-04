Ереван, 4 октября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Армении отказались комментировать муссируемую в армянской прессе информацию об отказе Тбилиси в агремане кандидату на пост посла Армении в Грузии, заместителю директора Института Кавказа Сергею Минасяну.

Сергей Минасян

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил агентству АрмИнфо, что не желает обращаться к конкретному вопросу, при этом добавив, что процесс получения и предоставления агремана в диппрактике не является публичным, вследствие чего внешнеполитическое ведомство РА никогда в своей практике не выступало на сей счет с какими-либо комментариями, опровержениями или подтверждениями, и впредь МИД продолжит придерживаться данной практики.

«Все остальные муссируемые слухи являются сплетнями», — заверил Балаян.

Сам Минасян отказывается комментировать информацию об отказе ему в агремане со стороны Тбилиси.

В армянской прессе несколько дней активно муссируется информация о том, что официальный Тбилиси окончательно отказал в агремане на пост посла Армении в Грузии Сергею Минасяну. В качестве причины СМИ указывают тот факт, что, якобы, Минасян является «прорусским» экспертом, в связи с чем его кандидатура была отклонена.

Как замечает прозападная газета «Жаманак», у властей Грузии есть серьезные подозрения в том, что Минасян будет представлять интересы не Армении, а России.

Ранее о том, что Минасяну отказано в агремане заявил депутат от правящей Республиканской партии, сопредседатель земляческого союза «Джавахк» Ширак Торосян. Он сказал, что по имеющейся у него достоверной информации Минасяну действительно отказано в агремане.

Нынешний посол Армении в Грузии, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрик (Юрий) Варданян имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Как ранее проинформировал руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян, Юрий Варданян из-за проблем со здоровьем не может действовать более активно.

«У нас там есть посол, который работает, у него проблемы со здоровьем, и поэтому он не может проявить активность. Сейчас я бы не хотел касаться этого вопроса», — сказал Багдасарян, добавив, что не располагает информацией об отказе в предоставлении агремана Минасяну.

ИА REGNUM со ссылкой на источник в администрации президента Армении ещё 16 июля писало, что армянская сторона направила в Грузию запрос на получение агремана на назначение Сергея Минасяна.

Армянской общественности Сергей Минасян известен как политолог. Он заместитель директора, а также руководитель отдела политических исследований Института Кавказа (фонд, финансируемый в основном западными фондами — ИА REGNUM ).

Степень кандидата исторических наук получил в Национальной академии наук, степень доктора политических наук — в Институте исследований национальной безопасности министерства обороны республики Армении в 2013 году. В 1998 году закончил магистратуру факультета Международных отношений Ереванского государственного института. В 2010 году Сергей Минасян окончил Ереванскую школу политических исследований.

Деятельность нынешнего посла Армении в Грузии — известного в прошлом штангиста Юрика (Юрия) Варданяна не раз подвергалась резкой критике. Посол часто оказывался в центре внимания курьёзных историй.