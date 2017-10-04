Лондон, 4 октября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Приблизительно каждый двадцать пятый житель Соединенного Королевства идентифицирует себя в качестве представителя того или иного полового меньшинства, сообщает Press Association.

fsHH Парад

Такие данные предоставил Государственный комитет статистики Великобритании.

Так, в 2016 году возрастную группу, в которой больше всего вероятность идентификации в качестве гомосексуалиста, лесбиянки или бисексуала составили люди в возрасте от 16 до 24 лет, где это число достигло 4,1% по сравнению с 3,3% в 2015 году.

Для сравнения среди людей старше 65 лет этот показатель составляет 0,7%. Такое расхождение исследователи связывают с социальным прогрессом, сопряженным с тем, что молодые люди более склонны исследовать свою сексуальность.

В целом за прошедший год зарегистрирован «статистически значимый рост» числа людей, относящих себя к геям, лесбиянкам и бисексуалам: более одного миллиона человек (2%) отнесли к одному из этих меньшинств. В 2015 году эта цифра составила 1,7%.

Британская столица по-прежнему является регионом с наибольшей численностью людей, идентифицирующих себя как представителей этих меньшинств. Там 2,7% жителей заявили об этом в 2016 году против 2,6% в 2015 году.

«В 2016 году около 2% населения идентифицировало себя как лесбиянки, гомосексуалисты или бисексуалы (ЛГБ). Этот показатель вырос с 1,7% в 2015 году», — отметила Эмили Кнайп, эксперт комитета.

«В Лондоне проживает наибольшая пропорция тех, кто идентифицирует себя как ЛГБ (2,7%), что связывают с относительной молодым и разнородным населением», — добавила она.

По последним данным, к ЛГБ-сообществу себя относят 2,3% мужчин и 1,6% женщин, более того, около 0,5% населения идентифицируют себя как представители «других» ориентаций.