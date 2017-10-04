Самара, 4 октября, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Готовность стадиона «Самара Арена» составляет 65%. В отношении подрядчика ПСО «Казань» применены штрафные санкции, разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на совместном заседании совета при президенте РФ доложил министр спорта России Павел Колобков.

Олег Максимов Самара Арена. Стройка

«Более подробно остановлюсь на строительстве ключевых объектов — стадионов, — отметил в своем докладе Колобков. — В настоящее время в высокой степени готовности находятся стадионы в Екатеринбурге — 85%, подрядчик «Синара-Девелопмент», в Ростове-на-Дону — 86%, и Калининграде — 83%, подрядчик АО «Крокус». Достигнута строительная готовность на стадионах в Волгограде и Нижнем Новгороде — 73%, подрядчик АО «Стройтрансгаз», в Саранске — 67%, и в Самаре — 65%, подрядчик ПСО «Казань». На данный момент ситуация находится под контролем, и стадионы будут сданы в срок».

Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что отставания по графикам программы подготовки к мировому первенству недопустимы.

«Мы сейчас с коллегами смотрели макеты, с губернаторами говорили о том, что, где, в каком состоянии находится. В целом — вполне удовлетворительно, но некоторые отставания всё‑таки есть. Они не носят критичного характера, ничего такого страшного нет, но, как всегда, я об этом уже много раз говорил, хочу сегодня ещё раз повторить: на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи. На это нужно обратить особое внимание, потому что как раз на заключительном этапе кажется, что всё и так уже сделано, мы и так уже всё успели», — сказал он.

Он также подчеркнул, что стадионы, другие объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями.

«Будут дополнительно учтены вопросы и в сфере безопасности, транспортной логистики, навигации болельщиков, и все это мы берем на вооружение и на отработку», — прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров итоги совета. — Что касается Самары, то, конечно, ключевой вопрос — это ликвидация отставания в сроках строительства стадиона. Единственный стадион, по которому сегодня прозвучала критика, который отстает от графика строительства — это «Самара Арена».

По словам главы региона, в каждом министерстве в ежедневном режиме теперь подводятся итоги по подготовке к чемпионату мира по футболу. Он заявил, что только такой контроль, обеспечение ежедневной результативности может решить вопрос по отставанию от графика.

На 6 октября запланировано расширенное совещание на «Самара Арене» с участием руководства генподрядчика — ПСО «Казань», представителей контрольных и надзорных органов, членов регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября побывавший в Самаре директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил беспокойство по поводу отсрочек со строительством «Самара Арены». Как он сказал на брифинге, из-за временных опорных конструкций кровли стадиона до сих пор не ведутся работы по укладке футбольного поля. При этом приехавший с ним гендиректор оргкомитета «Россия — 2018» Алексей Сорокин завил, что у него нет ни тревог, ни паники из-за задержек в возведении самарского стадиона.

Напомним, в Самаре пройдут шесть футбольных матчей — групповой стадии, а также 1/8 и ¼ финала. Сроки сдачи «Самара-Арены» перенесены с 2017 года на 2018 год на основании постановления правительства РФ. Стоимость строительства «Самара Арены» выросла с 13,6 млрд рублей до 18,9 млрд.

Ранее, в начале сентября с инспекцией стадиона в Самаре побывал помощник президента, заместитель председателя координационного совета программы подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу Игорь Левитин. Он также констатировал, что никаких рисков со сдачей «Самара Арены» он не видит.

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