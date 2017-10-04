Симферополь, 4 октября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. На главном крымском госпредприятии, отвечающем за обеспечение электроэнергией полуострова, сменили руководителя из-за больших проблем с успеваемостью и реализацией федеральной целевой программы, которые привели к огромным убыткам. Из-за этого накануне зимы Крым оказался перед угрозой нехватки электроэнергии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Energygaz.ru ЛЭП

По информации министерства топлива и энергетики Крыма, вместо Виктора Плакиды, занимавшего должность генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» с 2014 года, назначен его первый заместитель Алексей Татаренков.

Предприятие обслуживает около 800 тысяч физлиц и 23 тысячи юрлиц. На его балансе находится 15 подстанций 220—330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тысячи километров ЛЭП.

Накануне местные власти объявили об инвентаризации и подготовке к созданию нового акционерного общества с участием «Крымэнерго» и «Россетей», в капитал которого Минэнерго РФ предложило внести до 9 млрд рублей из бюджета РФ.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, Виктор Плакида покинул свой пост из-за проблемы с организацией рабочего процесса.

«Это вопросы успеваемости, реализации федеральной целевой программы… Мы не можем каждый раз подталкивать руководителей к активным действиям. Программа по строительству сетей, допустим, для аэропорта «Симферополь» провалена практически полностью. Синхронизации действий со строителями не было, документы валялись по разным кабинетам. Виктор Тарасович Плакида — должностное лицо, ответственное за это, к сожалению, палец о палец не ударил, просто выступал сторонним наблюдателем. Помимо этого, осталось множество вопросов с точки зрения обслуживания, выдачи техусловий гражданам», — прокомментировал отставку чиновника Сергей Аксёнов.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет проведено служебное расследование. «В «Крымэнерго» выдавали много «чудесных» решений, особенно по Южному берегу Крыма. Работа с юридическими лицами была выстроена плохо. Не было системности в работе», — подчеркнул глава Крыма.

По словам крымского общественника Александра Талипова, который одним из первых на днях озвучил инсайдерскую информацию о грядущем увольнении чиновника, столь неожиданное кадровое решение связано с тем, что крайне неудовлетворительные результаты работы предприятия дошли до Москвы.

«Всего лишь за 4 месяца 2016 года упущенная выгода «Крымэнерго» из-за фактических потерь электроэнергии в сетях составила почти 329 млн рублей… «Эффективный» руководитель довёл предприятие до плачевного состояния. Впереди холода, полуостров будет испытывать нехватку электроэнергии. По предварительным данным, она составит минимум 300 мВт. Её бы должны были компенсировать мобильные генераторы, но в настоящее время 80% находятся в нерабочем состоянии, и на их ремонт потребуется около 70 млн рублей! Все беды, как это водится в Крыму, свалят на бывшего министра топлива и энергетики», — отметил Талипов.

Он также отметил, ссылаясь на акт проверки Счётной палаты РК, что среди наиболее убыточных регионов, где зафиксированы значительные потери и хищение энергии более 30%, оказались Судак, Ялта, Белогорск и Симферополь.

«Треть электричества в этих районах — это либо потери, либо хищения не только в бытовом, но и в промышленном секторе. Когда «внезапно» выяснилось, что электросети в Крыму, построенные в 70-х годах, не способны обеспечить эффективную передачу электроэнергии с материка через энергомост, началось строительство новых. Для этого привлекались фирмы, которые не соответствовали требованиям, но это полбеды, выяснилось, что действующие сотрудники службы безопасности «Крымэнерго» ранее являлись учредителями этих компаний», — пояснил общественник.

Добавим, что в декларации о доходах за 2016 год Виктор Плакида указал более 3,1 миллиона рублей дохода, земельный участок площадью 787 квадратных метров, дом в 210,5 квадрата, квартиру и гараж.

У его жены, заработавшей в 2016 году около миллиона рублей, значатся три квартиры и три земельных участка, одно нежилое помещение и легковой автомобиль Toyota.

Средний доход остальных специалистов, занимавших руководящие посты в ГУП РК «Крымэнерго», колеблется в основном от 2 до 2,5 млн рублей.

Также напомним, что в сентябре 2017 года экс-министра топлива и энергетики Крыма обвинили в причинении ущерба республике на 100 млн рублей. «Светлана Бородулина пришла из бизнеса, связанного с энергетикой, она являлась соучредителем и первым заместителем гендиректора в ООО «Энердэй». Она, конечно, вышла из фирмы, передав компанию коллегам по бизнесу. При этом новым учредителем стал Сергей Цэрнэ, который позже был назначен её советником и был всё время при ней. Иногда даже замещал должность водителя министра. Это уже конфликт интересов», — отмечал в эфире местной радиостанции глава комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин.

В целом за 2016 год прокуратура Крыма выявила более 300 нарушений, связанных с несоблюдением антикоррупционных запретов. К дисциплинарной ответственности были привлечены 248 должностных лиц. Восемь должностных лиц после этого были уволены в связи с утратой доверия. По тем же причинам досрочно прекратили свои полномочия восемь депутатов.