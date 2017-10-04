Мадрид, 4 октября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион отвоевал свое право на отделение от Испании после того, как 90% участников незаконного референдума, прошедшего в воскресенье, 1 октября, поддержали его независимость, сообщает 3 октября испанское издание The Local. Мадрид поклялся этого не допустить, и вот какие сценарии дальнейшего развития событий существуют на сегодняшний день.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Объявление независимости. Пучдемон, придя к власти в январе 2016 года, когда просепаратистские партии выиграли большинство в каталонском региональном парламенте, не перестает повторять, что его правительство объявит независимость, если народ проголосует «за».

90% проголосовавших на референдуме высказались «за» независимость при явке 42,3%. Учитывая, что полиция закрыла многие избирательные участки, конфисковала избирательные урны, чтобы предотвратить голосование, а те, кто были против сецессии, попросту остались дома.

Как сообщает The Local, Пучдемон теперь заявляет, что представит результаты голосования в региональном парламенте, который, в свою очередь, имеет право принять вотум о независимости.

Прекращение каталонской автономии. Мадрид мог бы запустить никогда не использованную ранее статью 155 испанской конституции, которая разрешает центральному испанскому правительству взять на себя полномочия регионального, которое действует против национальных интересов государства, чтобы заблокировать объявление независимости.

Если бы Каталония объявила о своей независимости, «государству пришлось бы вмешаться» на основании этой статьи, отмечает профессор конституционного права Университета Севильи Хавьер Перес Ройо.

Если Мадрид действительно применит этот механизм, то, по мнению издания The Local, массовых протестов по всей Каталонии будет не избежать. Испанские политологи предсказывают, что площади будут заполнены людьми, как это было в мае 2011 года, когда испанское движение против жесткой экономии и экономического неравенства Indignados на несколько недель захватило центр Мадрида и других городов. А это уже серьезный вызов для испанского правительства. Беспорядки в Каталонии показали, что центральное правительство не контролирует этот регион.

Вотум недоверия. Консервативная партия премьер-министра Испании Мариано Рахоя и ее союзники, в частности центристская Гражданская партия, которая является ярым противником каталонской независимости, не имеют большинства в парламенте.

Главные оппозиционеры из партии социалистов вместе с крайне левой партией Podemos и несколькими другими региональными партиями, в том числе и из Каталонии, могут объединиться, чтобы выразить существующему правительству вотум недоверия.

Лидеры оппозиции осуждают подход Рахоя к урегулированию каталонского кризиса и не исключают подобного сценария. Однако это должно произойти в ближайшие 48 часов, так как если будет объявлена независимость, партиям ни за что не удастся договориться, считает лидер социалистов Педро Санчес.

Переговоры. После пяти лет «диалога глухих» между Мадридом и Каталонией обе стороны могли бы попытаться возобновить переговоры о достижении компромисса, к примеру, наделения Каталонии специальным статусом внутри Испании, который бы наделил региональное правительство большими полномочиями в отношении налогов и других вопросов.

Пучдемон призывает к международному посредничеству для разрешения спора, не уточняя при этом, что конкретно он от этого ожидает.

Отметим, что на данный момент в испанском обществе сохраняется пессимистический настрой в отношении бескомпромиссного подхода правящей Народной партии. Многие испанские политики отмечают, что сейчас, когда напряжение в отношениях между сторонами настолько обострилось, очень сложно представить, каким образом каждая из них сможет донести до другой свои идеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 1 октября, в референдуме об отделении Каталонии от Испании приняло участие почти 2,5 млн человек, несмотря на столкновения с полицией и объявление незаконным этого референдума центральными властями Испании. Более 90% проголосовавших высказались за независимость Каталонии.