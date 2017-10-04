Анкара, 4 октября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В Турции арестовали 11 сотрудников правоохранительных органов по подозрению в сотрудничестве с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает 4 октября Anadolu.

Maurice Flesier Люди протестуют против военного переворота в Стамбуле

В заявлении полиции говорится, что задержания были произведены в четырёх провинциях страны.

Аресты происходили на основании информации, полученной благодаря взлому приложения ByLock для мобильных телефонов, которым пользовались сторонники Гюлена.

В частности, 20 сентября в провинции Измир, на основании тех же данных, были задержаны 52 человека по подозрению в участии в террористической деятельности. 35 человек были выпущены, но остаются под контролем суда.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота, в ходе подавления которой погибли сотни людей. Последующие мероприятия правоохранительных органов привели к аресту или увольнению тысяч человек.

Анкара обвиняет в путче религиозного проповедники Фетхуллаха Гюлена, проживающего в Соединенных Штатах. Гюлен, в свою очередь, отвергает подобные обвинения.