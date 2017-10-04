Россия страдает от тактики полумер США в Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- «Тактика полумер» в Сирии: к чему ведут действия США;
- Транспорт и логистика: смирилась ли Москва с транзитом белорусских нефтепродуктов через Прибалтику;
- Двойные стандарты и «виновная» Россия: объявит ли Каталония независимость;
- В шаге от победы: «Нобелевскую премию мог получить российский учёный»;
- Гора родила мышь: Чубайс представил электромопед UJET.