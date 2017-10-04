Вашингтон, 4 октября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выступил против ядерной сделки с Ираном, сообщает 4 октября Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом официальные лица подчеркнули, что президент далек от того, чтобы ее разорвать. Глава Белого дома ждет рассмотрение этого вопроса в Конгрессе США, который должен принять решение по этой проблеме.

15 октября Трамп вынужден будет определиться относительно данного соглашения, согласно условиям которого, оно требует продления каждые 90 дней.

Военный советник президента, Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, в свою очередь, отметил, что Иран полностью исполняет свои обязательства по сделке.

Данную позицию не разделяет администрация Трампа, публично обвинившая Тегеран в нарушении духа соглашения.

Напомним, атомная сделка между Ираном с одной стороны и Россией, США, Китаем, Францией, Германией и Великобританией с другой была заключена в 2015 году. В соответствии с ней Тегеран обязуется свернуть разработку ядерного оружия в обмен на частичное снятие санкций.