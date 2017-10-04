Минск, 4 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. При поставке своих лекарственных препаратов в Россию белорусские поставщики сталкиваются с некоторыми барьерами. Министр здравоохранения Валерий Малашко призвал российскую сторону устранить такие препятствия и попытаться выйти на рынки других стран. Об этом он заявил сегодня, 4 октября, журналистам перед заседанием совместной коллеги министерств здравоохранения Белоруссии и России по вопросам онкологии.

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Глава министерства здравоохранения республики призвал устранить барьеры на пути поставок белорусских лекарств на российский рынок. Однако отметил, что серьезных проблем, которые мешали бы увеличивать экспорт белорусских лекарств в РФ, нет. По словам Малашко, если объединить несколько линеек лекарств, то такие препараты было бы выгодно поставлять в третьи страны.

Министр отметил, что сегодня две трети белорусских товаров экспортируются в Россию. По словам Малашко, российский фармацевтический рынок перенасыщен, но дистрибьюторы берут белорусские препараты, потому что они хорошего качества и имеют ценовое преимущество.

Напомним, что в августе 2017 года гендиректор РУП «Белмедпрепараты» Павел Коховец говорил, что экспорт лекарственных препаратов из Белоруссии в Россию оказывается по угрозой. Сегодня более 70% всех упаковок лекарств в РБ отечественного производства, в финансовом выражении доля этих лекарств приближается к 53%. Проблема заключается в том, что в РФ существует государственная программа по развитию фарминдустрии, поэтому у Белоруссии появилась серьезная конкуренция на российском рынке. Российские аналоги на рынке дешевле белорусских, поэтому дистрибьютеры требуют снижать цены, из-за чего под угрозой оказалась поставка лекарственных препаратов на $900 тысяч. Как справиться с такой задачей, производители пока не знают, отмечал Коховец. Причем недорогие и качественные российские препараты начинают заполнять и белорусский рынок. По признанию гендиректора РУП «Белмедпрепараты», конкурировать в этой отрасли становится все сложнее.

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Возникают проблемы у Белоруссии и с поставками лекарств и в другие страны. Например, белорусские производители получили возможность поставлять лекарства в Сирию, но сделать это они не могут, поскольку опасается не компенсировать затраты на производство и поставки. Такая же проблема с Ираком. Кроме того, чтобы экспортировать в другие страны лекарственные препараты, белорусские поставщики должны получить дорогостоящие международные лицензии, что тоже осложняет выход на рынки третьих стран.

Отметим, что еще в 2007 году Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение, согласно которому стороны договорились о развитии сотрудничества в области совместного производства лекарств и продвижении этой продукции на внешние рынки. Позднее соглашение было ратифицировано. Этот документ предусматривает отмену процедуры лицензирования ввоза в Россию лекарств, произведенных на территории Белоруссии. Поставки лекарственных средств в Россию осуществляются на основании регистрационных удостоверений.

До этого Минск в течение примерно пяти лет добивался того, чтобы белорусских производителей приравняли к российским. В результате белорусская сторона смогла поставлять свои лекарства в РФ без лицензий, также к фармпроизводителям РБ стали применяться пониженные тарифы на проведение испытаний лекарств. Благодаря этому затраты белорусских субъектов значительно снизились. Как отмечали эксперты, Россия надеялась на взаимность в этом вопросе, однако ответных шагов со стороны белорусской стороны не последовало. Тогда российские производители лекарственных средств были вынуждены сокращать экспорт препаратов в РБ, в то время как белорусские производители, напротив, увеличивали поставки своей продукции в РФ.

В последние годы Россия взяла курс на импортозамещение лекарств, что, кстати, тоже вызывает немало вопросов у специалистов. Согласно плану государственной программы России, к 2020 году российские препараты должны составить примерно 50% от общей доли продающихся, а по перечню жизненно важных лекарственных препаратов и вовсе 90%.

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