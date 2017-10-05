Москва, 5 октября, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Ликвидация прошлого экологического ущерба в Арктике — одна из наиболее важных экологических задач первой половины XXI века. Об этом сказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Каково нынешнее состояние арктической свалки, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

СОПС по вопросам природопользования и экологии, Минэкономразвития России и РАН Уборка на о.Земля Александры 17 августа 2017 года

Российский арктической сектор включает в себя сотни островов, общая площадь которых составляет порядка 200 000 км2. За десятилетия работ метеостанций, военных объектов, установок для разработки месторождений на них накопились горы мусора. Когда в 1990—1993 годах силы войск противовоздушной обороны покидали острова Арктики, то вывозились фактически люди, вооружения и документация, всё остальное оставалось.

Самой загрязненной территорией в Северном Ледовитом океане считается Земля Франца-Иосифа (опережая Новосибирские острова и объект всемирного наследия ЮНЕСКО остров Врангеля), где находились в разное время объекты различных ведомств. Строительный мусор, металлолом, отходы каменного угля, более миллиона бочек загрязняют эту землю.

Причем в Арктике мусорил не только СССР, но и США, Канада, Норвегия, Дания, также вынужденные решать проблему очистки территорий от тех же отходов. Расходы только для США до 2020 года составляют порядка $2 млрд.

О технологиях и трудностях очистки арктических земель читайте в статье: Острова Арктики: мусорное наследие Советского Союза

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