Якутия, 4 октября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Больной вопрос строительства газоперерабатывающего комплекса на реке Лена в Якутии не перестаёт активно обсуждаться жителями республики, многие из которых уверены: создавать такое производство, да ещё и в сельскохозяйственном районе — опасно. Пока советник гендиректора ЯТЭК Афанасий Егоров продолжает уверять, что никаких угроз производство метанола не несёт, корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием к независимому экологу из Приморья Татьяне Вшивковой, которая расставила в ставшем спорным для республики вопросе все точки над «i».

Aleksey Igonin Вырубка леса

Читайте также: Химзавод в Якутии: что перевесит — желание заработать или самосохраниться?

Афанасий Егоров написал в соцсети, что считает бредом утверждение об опасности производства метанола для окружающей среды.

«На самом деле, производство метанола — это надежный, современный и при этом глубоко проработанный технологический процесс. В воздух не выбрасывается сернистых соединений, так как технологией предусмотрена глубокая сероочистка газа. Попадают в атмосферу только водяной пар, кислород и углекислый газ, а также азот и аргон. В производстве применяется система замкнутого водооборота. Все жидкие стоки, включая ливневые стоки, перерабатываются на очистных сооружениях и возвращаются в систему. Соответственно, говорить, что «всё будет сливаться в реку, резко возрастёт заболевание населения онкологией и другими болезнями» — мягко говоря, неправильно», — заверил жителей региона представитель ЯТЭК.

По его словам, твёрдые отходы будут вывозиться специализированными организациями на переработку, а жителям села Павловск в Мегино-Кангаласском районе, где намерены строить газоперерабатывающее предприятие, предлагает создать общественную экологическую организацию и контролировать состояние окружающей среды вокруг и внутри предприятия.

«Кто-нибудь расскажите бывшему замминистра (Афанасий Егоров ранее был заместителем руководителя министерства по развитию гражданского общества — прим. ИА REGNUM ), что не далее, как в прошлом году прогремел взрыв на заводе «Азот» по производству безопасного метанола в Новомосковске (Тульская область). Цех площадью 500 квадратов взлетел на воздух, — комментирует заявления представителя ЯТЭК политолог и журналист Виталий Обедин. — По иронии судьбы речь идет о том самом заводе, куда в свое время, когда в Якутии носились с газохимическим ТОСЭР «Заречье», ездила делегация депутатов местного парламента во главе с депутатом Виктором Фёдоровым, чтобы лично осмотреться и принюхаться — как оно там? Экологично? Безопасно?».

Читайте также: Депутаты посетили химзавод и забраковали его строительство в Якутии

Он считает странным, что в официальных СМИ противников строительства завода по производству метанола рядом с Павловском называют уничижительно «горе-экологи», «доморощенные экологи», «армия радетелей живой природы», «записные оппозиционеры», «охочие до протестных настроений люди», «малограмотная часть населения», «противники всего прогрессивного».

«Прямо жалко становится и власти родные, и компанию ЯТЭК — столько вредителей в Якутии проживает! Вот бы вывезти их всех в Антарктиду к пингвинам, чтобы жили в экологически чистых условиях и не мешали индустриализации Дальнего Востока!», — иронизирует Виталий Обедин.

Биолог и член общественного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае Татьяна Вшивкова, взглянув на ситуацию в Якутии со стороны, отметила, что её опыт работы в экологической организации, научным сотрудником и во всех общественных экспертных советах таков: «в нашей стране очень много лгут, а лучше бы говорили правду».

Читайте также: Жители Якутии снова протестуют против химзавода на берегу Лены

«Когда, создавая очевидно вредное производство, говорят, что ничего не тронут, что всё хорошо, это странно. Тем более что в Якутии люди не дураки, они разбираются в этом. Мы все за то, чтобы всё развивалось. Но сейчас идёт какая-то гонка, капитал не смотрит ни на что, очень много вранья и обещаний. Если бы они начали говорить, что это вредное производство, но мы его поставим подальше от жилья, сделаем то-то и то-то, то я им бы больше поверила. Потому что жить без развития, конечно же, нельзя, но нужно же немножечко головою думать, где и что строить», — уверена эксперт.

По словам Татьяны Вшивковой, только единожды она видела в этой сфере положительный пример: когда представители компании Ротенберга приехали в Приморье строить завод минеральных удобрений: «И тогда первый раз мы увидели предпринимателей, которые честно сказали, что у нас вредное производство. Они пришли в краевую администрацию, и там им предложили 7 мест под строительство предприятия, и были в шоке, что им хотели предоставить девственные, прекрасные места, и не захотели портить там природу. Нашли место в Козьмино, там уже было не очень хорошо с экологией, и гора загораживала от поселений. Это был первый случай, когда люди, приехавшие открывать вредное производство, говорили правду».

«А когда мне говорят, создавая вредное производство, что всё будет хорошо и замечательно, я сразу не верю. Правит частный бизнес, которому всё равно, что будет потом, и поэтому они врут. Если серьёзное противостояние в Якутии идёт, то есть, значит на это причины, жители республики в экологических вопросах хорошо разбираются, там есть компетентные эксперты. Люди, которые говорят о безопасности вредного производства, мало того, что безответственные, они, видимо, ещё и продавшиеся. У нас сейчас инвестиции, инвестиции, а куда, чего инвестиции? Лишь бы только деньги маячили, и всё, а о людях не думает никто. Им сейчас бы денег нахапать, а что потом будет — всё равно», — отметила также эксперт. Татьяна Вшивкова уверена, что прежде, чем что-то строить, нужно согласовать свои намерения с людьми, «потому что народ — не дурак».

Как сообщало ИА REGNUM, построить предприятие, которое будет извлекать из газа метанол, собирается «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Он должен стать самым крупным заводом по производству метанола в России, будет поставлять продукцию в страны Северо-Восточной Азии. Мощность первой линии завода составит 5 тыс. тонн в сутки, производство намерены запустить в 2022 году.