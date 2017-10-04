Минск, 4 октября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Несмотря на переговоры о переориентации белорусских нефтепродуктов с прибалтийских портов на российские, порты Усть-Луги и Санкт-Петербурга решили не рекламировать себя в Белоруссии. Так, 3 октября в Минске открылась 11-я Международная специализированная выставка «Транспорт и логистика» в рамках Белорусской транспортной недели, однако стенды российских портов представлены не были, сообщает Sputnik.

Нефтепровод

Российские порты не разместили свои стенды на выставке. Зато одно из центральных мест здесь заняла реклама литовских железных дорог, а также литовского Клайпедского порта. Латвия тоже представила свои стенды Рижского и Вентспилского портов.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, Латвия и Эстония договариваются с Белоруссией об увеличении объемов грузоперевозок между странами, а также о совместном поиске новых клиентов, желая встроиться в «Новый Шелковый путь». В частности, 3 октября «Белорусская железная дорога» и «Латвийская железная дорога» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития перевозок ускоренными поездами по сообщению Белоруссия — Латвия. С Эстонией белорусская сторона договорилась нарастить объемы перевозок внешнеторговых грузов и обмениваться информацией во время перевозок грузов в международном железнодорожном грузовом сообщении.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что белорусские нефтепродукты, которые полностью производятся из российской нефти, должны поставляться в другие страны не через порты Прибалтики, а через российские северо-западные. Для этого Путин предложил увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

Белорусская сторона, в свою очередь, не исключает возможности переориентации транзита нефтепродуктов на российские порты. Однако, по словам заместителя премьер-министра Белоруссии Владимира Семашко, изменение маршрута поставок будет возможно только тогда, когда Россия предложит более выгодные условия, чем те, на которых сегодня осуществляется транспортировка нефтепродуктов через порты Прибалтики. Переговоры по этому поводу до сих пор ведутся. Как ранее передавало ИА REGNUM, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Ляшенко заявил, что РЖД уже предоставила 50%-ную скидку для транспортировки белорусских грузов, но этого мало, поэтому российская сторона должна снизить стоимость транспортировки для покрытия расстояния, а также пересмотреть стоимость перевалки грузов.

Россия уже начала уводить свои грузы из Прибалтики и к 2018 году планирует полностью отказаться от перевозки своих грузов, в частности нефтепродуктов, через прибалтийские в пользу российских портов. Это результат, во-первых, реализации планов правительства по развитию собственных портов в Усть-Луге, Приморске, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Во-вторых, такое решение обусловлено сильной русофобской политикой.

Поэтому прибалтийские порты предоставляют различные скидки и готовы и дальше снижать стоимость для транспортировки белорусских грузов. Ведь если отсюда уйдет и транзит нефтепродуктов из Белоруссии, то Прибалтике это грозит обернуться экономической катастрофой. Минск успешно пользуется своим положением.

По мнению экспертов, требование о переориентации поставок белорусских нефтепродуктов на порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге логично, особенно в условиях Союзного государства России и Белоруссии. Однако то, что Минск до сих не идет навстречу в этом вопросе, может стать поводом для нового конфликта между РБ и РФ. Ранее гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов обращал внимание на то, что белорусская сторона просто торгуется, стремясь получить для себя очередные преференции.