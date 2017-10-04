Рязань, 4 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Бывший сенатор от исполнительной власти Рязанской области Игорь Морозов может вновь вернуться в Совет Федерации, став сенатором от Рязанской областной думы. Как сообщает «Коммерсантъ», сейчас в облдуме готовятся перестановки, чтобы Игорь Морозов смог вернуться в СовФед и работать там вместе с экс-губернатором Олегом Ковалевым. Ранее бывший глава региона заменил в Совете Федерации своего же ставленника.

Максим Шанин Рязань

Чтобы Игорь Морозов снова стал сенатором, он должен быть депутатом любого уровня. По данным издания, сейчас заявление о сложении полномочий написал депутат облдумы Александр Калашников. Его мандат и может достаться Игорю Морозову.

Игорь Морозов пока не комментирует возможность возвращения в Совет Федерации.

Как сообщает «Рязанский городской сайт», вопрос о сложении полномочий Александром Калашниковым уже рассмотрел комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике. Окончательное решение должна принять дума на общем заседании.

Между тем, как напоминает портал «МедиаРязань», подобная комбинация уже использовалась в 2012 году. Тогда для назначения Игоря Морозова сенатором также требовалось депутатство любого уровня. Александр Калашников был депутатом Рязанской гордумы от партии «Справедливая Россия». Он сложил полномочия по собственному желанию, освободив мандат Игорю Морозову, который также значился в списках партии. После этого Морозова назначили сенатором.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Морозов был сенатором с 2012 года. Тогда его на этот пост назначил избранный губернатор Олег Ковалев.

В 2017 году экс-губернатор сменил на посту своего ставленника. После выборов губернатор Николай Любимов назначил сенатором Олега Ковалева. К слову, среди кандидатур, которые были представлены в избирком Николаем Любимовым, также были Игорь Морозов и президент Союза «Рязанская торгово-промышленная палата» Татьяна Гусева.

Однако назначение понравилось не всем. Так, член федерального совета партии «Яблоко» Константин Смирнов обжаловал назначение Олега Ковалева.

«Ковалев не соответствует требованию о проживании в регионе, который он представляет, в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации, либо в совокупности в течение двадцати лет. Многократно участвуя в выборах, входя в списки «Единой России» (последний раз на выборах в Госдуму в 2016 году), Ковалев указывал местом жительства Москву или Московскую область», — говорится в сообщении на сайте партии.

Сейчас пост члена Совета Федерации от Рязанской областной думы занимает представитель «Единой России» Лариса Тюрина. Она была назначена депутатами в сентябре 2016 года.

Депутаты долгое время не могли определиться со своим представителем. Место сенатора освободилось еще в марте 2016 года. Предыдущий сенатор Николай Булаев досрочно сложил полномочия из-за того, что перешел на работу в Центральную избирательную комиссию РФ. Еще до выборов в Госдуму РФ, в июле 2016 года сенатором попытался стать депутат облдумы от КПРФ Виктор Малюгин. Однако коллеги не поддержали его кандидатуру.