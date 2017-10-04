Москва, 4 октября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. В Московском метрополитене разработали и утвердили правила к оформлению торговых павильонов и киосков в подземных переходах. Все они будут оформлены в едином стиле, сообщается на портале мэра Москвы.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

Требования касаются оформления витрин, дверей, вывесок, освещения и зонирования пространства каждого торгового объекта.

В частности, на дверях всех павильонов и киосков должны быть таблички с режимом работы, названием компании-продавца, регистрационными данными организации, а также с информацией о возможных способах оплаты, в том числе банковскими картами.

В павильоне требуется оставлять пространство для клиента, чтобы он мог зайти и рассмотреть продукцию ближе.

Витрины и пол торгового павильона должны быть чистыми, свет — работать без перебоев.

Кроме того, в правилах прописаны требования к внешнему виду продавцов. Продавцы должны выглядеть опрятно, носить форменную одежду и бейдж с именем.

В настоящее время утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, в подземных переходах 35 станций метро. В переходах появится порядка 500 новых киосков и павильонов. В I полугодии 2018 года в метро будет функционировать 1180 павильонов.

Единые правила оформления торговой точки в подземном переходе метро каждый предприниматель будет получать при заключении договора аренды.

«Правила к оформлению павильонов едины, если предприниматель хочет что-то поменять и сделать по-своему, то он должен согласовать это с Московским метрополитеном», — отметил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Напомним, первые торговые павильоны нового типа заработали летом 2016 года. Это просторные помещения с небольшими торговыми залами и стеклянными окнами-витринами. В торговых точках, где представлена одежда, есть отдельные примерочные с зеркалами.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о сносе торговых объектов вблизи станций метро и подземных переходах, которые московские власти признали незаконными, было принято в конце 2015 года. В начале 2016 года одновременно в разных частях Москвы начался снос торговых павильонов и палаток.

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