Ростов-на-Дону, 4 октября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустила видео, на котором якобы засняты двое российских военных, захваченных в плен во время боёв за сирийский город Дейр-эз-Зор. Согласно сообщениям арабоязычных СМИ, в плен к боевикам попали уроженец Аксайского района, казак Рассветовского станичного казачьего общества Роман Заболотний, а также уроженец Домодедовского района Московской области Григорий Сурканов. По неофициальной информации, российские соотечественники были казнены.

Don-kazak.ru Роман Заболотний

Министерство обороны России 3 октября опровергло эти данные. По сведениям военного ведомства, все российские военнослужащие в Сирийской Арабской Республике живы и выполняют поставленные задачи по предназначению.

Между тем в Telegram-канал Mash сообщает, что отец одного из мужчин, запечатленных на видео ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является командиром казачьей дружины из Ростовской области. Местные уверяют, что видели парня дома пару недель назад.

Как сообщает ИА REGNUM, по специальности Роман Заболотний — повар. По словам братьев-казаков, их товарищ, любящий Отечество, работал вахтовым методом, уезжал из России. Так было и в этот раз — уехал на заработки. Куда? Неизвестно. Ранее Заболотний, прошедший службу в армии, принимал участие в военном конфликте в Донбассе, помогал в сборе гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. У донского казака на Родине остались родители, жена и ребёнок. Родные и близкие переживают за судьбу Романа и надеются, что информация о его гибели не подтвердится.

«Атаманы и казаки Всевеликого войска Донского молятся о спасении соотечественников, передают родным и близким слова поддержки», — отметили в войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское».