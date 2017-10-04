Улан-Удэ, 4 октября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. В Бурятии начинается конкурсный отбор кандидатур на должности министров экономики, спорта и молодежной политики, здравоохранения, культуры, туризма, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

cbs-ulan-ude.ru Улан-Удэ. Бурятия

Уточняется, что конкурс пройдёт в три этапа. На первом этапе комиссия будет рассматривать представленные кандидатами документы. Второй этап — собеседование. Кандидаты представят свои программы по развитию отрасли. На третьем этапе состоится тестирование кандидатов, отобранных по результатам собеседования. После этого комиссия внесёт не менее двух кандидатур на должность министра на рассмотрение главе Бурятии Алексею Цыденову. Ему и предстоит принять окончательное решение.

Кандидат, желающий участвовать в конкурсном отборе, должен предоставить необходимые документы до 23 октября.

Заместитель директора АНО «Социологическая служба «Эйдос» Дарима Будаева считает, что в конкурсном отборе министров есть свои плюсы.

«В любом случае конкуренция — полезна. Кроме того, здесь будет определённая прозрачность среди претендентов. Единственное, на мой взгляд, было бы больше пользы, если бы обсуждения были открытыми, а критерии отбора — более ясными», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам собеседницы ИА REGNUM, это уже не первый опыт конкурсного отбора в Бурятии.

«Когда образовывалось министерство спорта и молодежной политики, также был объявлен конкурс на пост министра (Баир Ангуров возглавил минспорт в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). И тогда происходило публичное обсуждение, общественность принимала участие. Что касается того, насколько обновится кабинет министров… Смотря кто будет претендовать, но в любом случае, обновление будет», — резюмировала Дарима Будаева.

Добавим, в настоящее время исполняющим обязанности министра экономики Бурятия является Зандра Сангадиев, и. о. министра спорта и молодежной политики — Баир Ангуров, и. о. министра здравоохранения — Валерий Кожевников, и. о. министра культуры — Тимур Цыбиков.

Что касается министерства туризма, о его создании власти республики объявили в сентябре 2017 года. Это было одним из первых «структурных» решений избранного 10 сентября главой республики Алексея Цыденова.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Бурятии состоялись выборы главы республики. С результатом 87,43% (260 028 голосов) при явке в 41% выборы выиграл Алексей Цыденов, который являлся врио руководителя региона с февраля 2017 года.

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Уже в сентябре стало известно, что ушли в отставку по собственному желанию и. о. первого вице-премьера Иннокентий Егоров, а также и. о. заместителя председателя правительства по социальному развитию Владимир Матханов.

Был освобождён от занимаемой должности и. о. заместителя председателя правительства, руководитель администрации главы и правительства Пётр Носков. Он продолжит работу в аппарате руководителя региона в должности советника Цыденова.

Кроме того, освобождены от занимаемой должности и. о. зампредседателя правительства — глава полномочного представительства при президенте Анатолий Лехатинов, и. о. министра спорта и молодежной политики Баир Ангуров, руководитель постоянного представительства Бурятии в Монголии Сергей Будажапов, и. о. министра культуры Тимур Цыбиков.

Что касается и. о. министра экономики Зандры Сангадиева, он переходит на должность советника главы по экономическому развитию. И. о. министра здравоохранения Валерий Кожевников переходит на должность заместителя главы полномочного представительства Бурятия в Москве.

Мункожап Бадмаев, являвшийся и. о. зампредседателя правительства по развитию инфраструктуры, становится заместителем председателя правительства — главой полномочного представительства при президенте РФ. Возглавлявший ранее республиканское министерство финансов Игорь Шутенков стал первым заместителем председателя правительства. Заместителем председателя правительства по социальному развитию стал глава Селенгинского района Вячеслав Цыбикжапов.