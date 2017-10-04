Каталония, Испания, 4 октября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Результаты проведенного в Каталонии референдума позволяют объявить о независимости, это произойдет через несколько дней, заявил 3 октября глава женералитета Карлес Пучдемон в интервью BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

По его словам, правительство нового государства «начнет действовать в конце этой недели или в начале следующей», несмотря на то, что ситуация остается достаточно серьезной.

Власти Испании во главе с королем Фелипе VI продолжают противодействовать образованию независимой Каталонии и уже объявили, что организаторы голосования ставят себя «вне закона». По данным Пучдемона, от насилия со стороны полиции во время референдума пострадали почти 900 человек, и если Мадрид продолжит вмешиваться и попытается взять под контроль правительство Каталонии, то это станет «ошибкой, которая изменит все».

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На данный момент между женералитетом Каталонии и властями Испании нет контакта, который позволил бы урегулировать конфликт.

Пучдемон также выразил несогласие с позицией европейской комиссией, представители которой назвали события в регионе внутренним делом Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум в Каталонии был проведен 1 октября. В нём приняли участие около 2,3 млн человек из 7,5 млн, населяющих регион. Свыше 90% голосовавших высказались за отделение Каталонии от Испании.

Официальный Мадрид не признал референдум и пытался его сорвать силами полиции. Король Фелипе VI обвинил власти Каталонии в нарушении демократических принципов верховенства закона и подчеркнул, что Испания «преодолеет трудные времена».