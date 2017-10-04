Москва, 4 октября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. В московском Музее космонавтики прошла презентация первого в истории панорамного видео, снятого в открытом космосе. Об этом сообщает телеканал RT.

Цитата скриншот с сайта youtube, Russia Today Видео 360: выход в открытый космос

Мероприятие состоялось в преддверии 60-летней годовщины запуска первого искусственного спутника Земли. В ходе прямого включения с МКС российский космонавт Сергей Рязанский рассказал о том, как именно проходили съемки за пределами космической станции.

Участниками мероприятия также стали космонавты Сергей Крикалёв, Андрей Борисенко, Марк Серов и Александр Мисуркин — член экипажа МКС. Панорамное видео было создано в рамках проекта RT «Космос 360», партнерами которого выступили «Роскосмос» и РКК «Энергия».

Ранее руководитель проекта Эдуард Чижиков назвал панорамное видео, снятое в открытом космосе, революцией в освоении Вселенной. По его словам, оно позволит любому человеку, где бы он ни находился, почувствовать себя находящимся на орбите.

«Наше видео открывает перед каждым возможность приблизиться к безграничному пространству. Приглашаем всех в открытый космос», — заявил Чижиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2017 года российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин совершили выход в открытый космос с борта МКС. Специалисты взяли пробы с внешней обшивки станции, запустили несколько миниспутников и выполнили снимки поверхности модулей российского сегмента и отдельных элементов станции. Кроме того, Федор Юрчихин испытал новый скафандр «Орлан-МКС». Федор Юрчихин вернулся на землю 3 сентября, его коллега Сергей Рязанский продолжает работу в составе экипажа МКС.

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