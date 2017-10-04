Лондон, 4 октября, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Принц Чарльз в ходе своего турне по странам Содружества в Юго-Восточной Азии не посетит Мьянму, сообщает Reuters.

Dan Marsh Приц Чарльз

Официальная причина, по которой Мьянма была исключена из программы визита наследника британской короны, не была озвучена МИД Великобритании.

Тем не менее, наиболее вероятной причиной журналисты называют продолжающееся насилие в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме.

В настоящий момент принц Чарльз намерены посетить Сингапур, затем Малайзию и Индию — страны Содружества, в которое входят бывшие британские колонии во всем мире.

Напомним, ООН обвиняет правительство Мьянмы в «этнических чистках» в пограничном штате Ракхайн — за пять недель с 25 августа из штата в соседний Бангладеш бежали около 500 тыс. мусульман-рохинджа.