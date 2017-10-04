Вашингтон, 4 октября, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Вопрос о том, будет ли в США обсуждаться запрет на свободную продажу оружия, пока не актуален, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Цитата из к/ф «Рэмбо: первая кровь». Реж. Тед Котчефф. 1982. США Оружие

После возвращения из Пуэрто-Рико на брифинге американскому лидеру задали вопрос о дебатах по поводу свободной продажи оружия в стране. Трамп ответил, что в перспективе не исключает возможности таких дискуссий.

«Но не сейчас», — уточнил он.

Отметим, что вопрос о свободной продаже оружия в США трудно назвать неактуальным на фоне бойни в городе Лас-Вегас (штат Невада, США), во время которой погибли 59 человек и 527 получили ранения.

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Напомним, право американских граждан на свободное хранение и ношение оружия гарантировано второй поправкой к Конституции США. Действует с 1791 года. По данным статистики в этой стране самый высокий показатель вооруженности населения на планете.