Варна, Болгария, 4 октября, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Премьер-министры Греции, Румынии и Болгарии поддержали намерение Сербии вступить в Евросоюз, передает Associated Press.

Флаг ЕС

Алексис Ципрас, Михай Тудосе и Бойко Борисов выразили поддержку в стремлении к «евроинтеграции» Александра Вучича в ходе встречи премьер-министров четырех балканских стран в болгарской Варне.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов особо отметил намерение добиваться интеграции балканских стран в ЕС в ходе шестимесячного председательства Болгарии в блоке, которое начнется в январе 2018 года.

Планируется, что Сербия завершит переговоры о вступлении в ЕС к 2019 году. Одним из главных спорных вопросов на переговорах по вступлению Сербии в ЕС является позиция руководства балканской страны по Косово.

В частности, 2 октября правительство Сербии обвинило чиновников ЕС в «двойных стандартах» из-за признания независимости сербской провинции Косово в 2008 году и отказе признавать независимость испанской Каталонии.