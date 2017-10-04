Телеканал RT удалили из сервиса Google Preferred – Bloomberg
Вашингтон, 4 октября, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Телеканал Russia Today исключен из пакета премиальных видеозаписей на сайте YouTube, сообщает Bloomberg.
«Недавно компания Google Alphabet Inc. удалила Russia Today из пакета премиальных видеоресурсов YouTube, которые компания продает рекламодателям», — говорится в сообщении.
Речь идет о сервисе Google Preferred, продающем рекламодателям пакеты наиболее популярных каналов YouTube.
На телеканале сообщили, что информация проверяется. Заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа заявил, что ни у телеканала, ни у Google Russia нет данных о каком-либо исключении RT из Google Preferred.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября Маргарита Симоньян, главный редактор RT, заявила, что телеканал может уйти с американского рынка.
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