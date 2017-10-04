Вашингтон, 4 октября, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Телеканал Russia Today исключен из пакета премиальных видеозаписей на сайте YouTube, сообщает Bloomberg.

schmilblick Разбитый телевизор

«Недавно компания Google Alphabet Inc. удалила Russia Today из пакета премиальных видеоресурсов YouTube, которые компания продает рекламодателям», — говорится в сообщении.

Речь идет о сервисе Google Preferred, продающем рекламодателям пакеты наиболее популярных каналов YouTube.

На телеканале сообщили, что информация проверяется. Заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа заявил, что ни у телеканала, ни у Google Russia нет данных о каком-либо исключении RT из Google Preferred.

Читайте также: Разведка США: RT и Sputnik — инструменты российской пропаганды

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября Маргарита Симоньян, главный редактор RT, заявила, что телеканал может уйти с американского рынка.

Читайте подробнее: Телеканал RT может уйти с американского рынка