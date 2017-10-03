Циндао, Китай, 4 октября, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Корабли ВМФ Китая вернулись в военный порт Циндао в провинции Шаньдун на востоке страны после совместных с Россией военно-морских учений, сообщает 3 октября агентство «Синьхуа».

U.S. Navy Китайский военный корабль

Совместные учения проходили с 18 по 25 сентября в Японском и Охотском морях в рамках второго этапа «Морского взаимодействия-2017». Первая фаза проводилась еще в июле в Балтийском море.

В состав флотилии входили ракетный крейсер «Шицзячжуан», ракетный фрегат «Дацин», судно снабжения «Дунпинху» и подводное спасательное судно «Чандао».

За время недельных маневров, суда ВМФ обеих стран провели череду совместных операций, включая воздушную оборону, противолодочные мероприятия, а также операции спасения.

Напомним, что учения проводились в рамках стратегии всестороннего российско-китайского стратегического сотрудничества, укрепления дружественного и практического взаимодействия между флотами двух стран, а также улучшения навыков совместной борьбы с морскими угрозами.