Астана, 4 октября, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую военную доктрину республики. Соответствующий указ глава государства подписал 29 сентября, сообщает 3 октября пресс-служба президента Казахстана.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM ВС Казахстана

«Утвердить прилагаемую военную доктрину РК. Признать утратившим силу указ президента РК от 11 октября 2011 года №161 «Об утверждении военной доктрины РК» (САПП РК, 2011 г., №56, ст. 791)», — сказано в указе №554 от 29 сентября 2017 года.

Согласно новому документу, военная доктрина Казахстана является оборонительной и отражает приверженность республики к приоритетному использованию для защиты национальных интересов дипломатических, политических, правовых, экономических и других невоенных средств.

Напомним, военная доктрина представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов на обеспечение военной безопасности и оборону Казахстана.

В доктрине определены с учетом возможных военных угроз республике основные направления государственной деятельности в военно-политической, военно-стратегической и военно-экономической сфере, по мобилизационной подготовке государства, а также основные меры по развитию военной организации Казахстана.