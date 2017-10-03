Мадрид, 3 октября, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Власти Каталонии своей деятельностью нарушают конституцию страны, заявил 3 октября журналистам король Испании Филипп VI.

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Таким образом глава испанского правящего дома охарактеризовал деятельность сторонников независимости Каталонии.

Напомним, 1 октября в Каталонии был проведен референдум по вопросу независимости региона от Испании.

Официальный Мадрид не признал референдум и пытался его сорвать силами полиции.

Организации сторонников независимости региона проводят забастовки в ответ на жесткие меры испанской полиции, примененные в Каталонии к участникам референдума о самоопределении.

Напомним, в ходе этих событий пострадали порядка 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о самоопределении Каталонии был проведен 1 октября. В нём приняли участие около 2,3 млн человек из 7,5 млн, населяющих регион. Свыше 90% голосовавших высказались за отделение Каталонии от Испании.