Король Испании обвинил власти Каталонии в нарушении конституции
Мадрид, 3 октября, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Власти Каталонии своей деятельностью нарушают конституцию страны, заявил 3 октября журналистам король Испании Филипп VI.
Таким образом глава испанского правящего дома охарактеризовал деятельность сторонников независимости Каталонии.
Напомним, 1 октября в Каталонии был проведен референдум по вопросу независимости региона от Испании.
Официальный Мадрид не признал референдум и пытался его сорвать силами полиции.
Организации сторонников независимости региона проводят забастовки в ответ на жесткие меры испанской полиции, примененные в Каталонии к участникам референдума о самоопределении.
Напомним, в ходе этих событий пострадали порядка 900 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, референдум о самоопределении Каталонии был проведен 1 октября. В нём приняли участие около 2,3 млн человек из 7,5 млн, населяющих регион. Свыше 90% голосовавших высказались за отделение Каталонии от Испании.