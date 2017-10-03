Санкт-Петербург, 3 октября, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Европейский университет в Санкт-Петербурге на время получения новой образовательной лицензии сменил статус на «научно-исследовательский институт». Об этом 3 сентября сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолётова.

European University at St. Petersburg Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге

По её словам, на состоявшемся сегодня собрании сотрудников и бывших студентов ЕУСПб ректор Николай Вахтин сообщил, что «на время получения образовательной лицензии вуз будет продолжать существовать в форме НИИ с просветительской экспертной повесткой».

Самолётова также сообщила, что студентов у университета больше нет. Около 10% из них перевелись в другие образовательные учреждения, а остальные были отчислены.

Как отметила руководитель аппарата ректора, ЕУСПб будет «пытаться получить лицензию до бесконечности», но сколько на это потребуется времени, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Рособрнадзор обнаружил в Европейском университете нарушения в ходе образовательной деятельности. В марте 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по требованию Рособрнадзора аннулировал лицензию учреждения.

В ЕУСПб претензии надзорного ведомства отвергают. Университет пытался обжаловать решение арбитража в апелляционном порядке и предпринял другие усилия по сохранению лицензии, однако это не дало результата.

В июле 2017 года ЕУСПб решил отказаться от усилий по сохранению своей лицензии и сосредоточиться на оформлении новых разрешительных документов. Однако 28 сентября стало известно, что Рособрнадзор отклонил новую заявку вуза. В университете сообщили, что подготовят ещё одно заявление, и при этом готовы «учесть конкретные замечания регулятора, если таковые поступят».