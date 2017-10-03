Алма-Ата, Казахстан, 3 октября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. В результате крушения самолёта Ан-28 вечером 3 октября возле Алма-Аты погибли сотрудники санитарной авиации, направлявшиеся в город Чимкент для оказания помощи рожающей пациентке в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.

Dmitry A. Mottl Самолёт Ан-28

По информации ведомства, среди пятерых погибших оказались двое профессоров — врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев и врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев.

Подробностей о личностях других погибших не приводится. Уточняется, что пациентов на борту самолёта не было.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября самолёт Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявший рейс «Алма-Ата — Чимкент», пропал с экранов радаров почти сразу же после взлёта. Позднее горящие обломки самолёта были найдены в 28 километрах от Алма-Аты.

По данным министерства здравоохранения Казахстана, полёт выполнялся по договору с Республиканским центром санитарной авиации.