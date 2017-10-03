Москва, 3 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Серьёзного отставания по срокам подготовки объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в России нет, но даже незначительные задержки в графике недопустимы. Об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин осмотрел выставку, посвящённую подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

«Отставания по графикам программы подготовки к мировому первенству недопустимы», — сказал глава государства.

В целом уровень подготовки к чемпионату Владимир Путин оценил как «вполне удовлетворительный», но отметил, что «некоторые отставания всё‑таки есть». По его словам, задержки «не носят критичного характера, ничего такого страшного нет», однако «на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи».

«Если точка ещё не поставлена, значит, ещё не сделали, ещё не успели. А если расслабиться, то и не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работы. Каждый день», — подчеркнул президент.

Кроме этого, Владимир Путин поручил уделить особое внимание доступности билетов на матчи чемпионата и «постараться сделать всё, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным». «Этот вопрос надо решать, конечно, в тесной координации, в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка конфедераций», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить в период с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.