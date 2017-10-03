Ереван, 3 октября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Столкновения между спецназом и местным населением во дворе храма армянонаселенного села Гумбурдо (груз. Кумурдо) в Джавахке (Грузия) продолжают оставаться в центре внимания грузинской и армянской общественности.

Jnews.ge Церковь в селе Гумбурдо (груз. Кумурдо)

По словам главного редактора издания джавахских армян Jnews Риммы Гарибян, конфликт произошёл не из-за принадлежности церкви. По её словам, сегодня об этом абсолютно ничего не говорят.

«Уже почти два года как идут работы по реставрации собора Х века, и в результате земельных работ на поверхность земли на территории церкви выходят кости захороненных там предков жителей. У местных жителей был такой обычай — хоронить там очень уважаемых людей, их детей или некрещеных. Конечно же, жители сначала жаловались, протестовали, но им объяснили: что поделать, реставрация, должны копать, выходят эти кости. Кости были собраны и перезахоронены [nа территории церкви]», — рассказали в эфире радиостанции «Эхо Кавказа».

По мнению Гарибян, сегодня опять-таки встал вопрос армяно-грузинского конфликта, и уже заговорили о сепаратизме в Джавахетии, о грузинской и армянской церкви.

«То есть эти вопросы, которые находились в спящем состоянии или были решены когда-то, сейчас стали обостряться. Наверное, это кому-то выгодно», — сказала главный редактор проекта Jnews.ge.

Напомним, что после инцидента в грузинской прессе появились публикации, согласно которым армяне пытаются оспорить принадлежность храма в селе Гумурдо, реставрацию которого как памятника грузинской архитектуры проводит в настоящее время Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.

По мнению руководителя парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграма Багдасаряна, драка, произошедшая в селе Гумурдо Ахалкалакского района Грузии, не может повлиять на армяно-грузинские отношения. В интервью azatutyun. am он подчеркнул, что вопрос установки армянского хачкара в скором времени будет решен.

Глава фракции РПА заверяет, что происходящее не является межнациональной проблемой, а всего лишь спором между гражданами. При этом, по словам Багдасаряна, церковь, вокруг которой разгорелись страсти, является не армянской, а халкедонской.

«Там во время проведения строительства, естественно, возникла проблема в связи с кладбищем. Там было смешанное кладбище. Когда были проведены исследования, были обнаружены также кости их [армянских жителей] предков. С армянской стороны было высказано предположение, чтобы кости из этих могил были перезахоронены на территории церкви и был установлен хачкар. Кажется, пришли к общему согласию, что после проведения там 21 октября муниципальных выборов состоится установка [хачкара]. Потом договоренность была нарушена, была сделана попытка установить, и здесь две стороны немного не поняли друг друга и возник спор. Это были молодые люди, довольно горячие, и этот спор имел немного неприятные последствия», — сказал Ваграм Багдасарян.

Глава фракции РПА заверяет, что в настоящее время в грузинском селе страсти успокоились, на инцидент отреагировало МИД Армении, а также парламентарии двух стран. В ближайшее время вопрос установки хачкара обсудит также духовенство двух стран.

«По поручению нашего Патриарха наш священнослужитель должен отправиться в Тбилиси и встретиться с Патриархом, и мне кажется, уже есть предварительное согласие, мне кажется, что этот хачкар будет установлен. Подобные инциденты бывают, это не первый случай. Это был не спор между должностными лицами, а спор между гражданами, армянами и грузинами. Мне кажется, что на нашу дружбу это повлиять не может», — сказал Ваграм Багдасарян, добавив, что точные сроки установки хачкара должны быть уточнены в результате переговоров священнослужителей.

Ваграм Багдасарян также сказал, что посол Армении в Грузии Юрий Варданян из-за проблем со здоровьем не может действовать более активно.

В свою очередь эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян, не исключает, что инцидент в селе Гумбурдо может быть провокацией перед муниципальными выборами в Грузии.

«По имеющимся у меня сведениям, в день инцидента жители села Гумбурдо не собирались устанавливать хачкар. Они просто перенесли хачкар во двор церкви, чтобы он был в надежном месте», — заявил Меликян на встрече с журналистами.

«По моему мнению, имела место провокация. Начались стычки, в ходе которых полиция применила большую силу, чем нужно, затем в дело вмешался спецназ», — сказал грузиновед.

Он не исключил, что возможная провокация связана с предстоящими муниципальными выборами в Грузии

Другой специалист по Грузии Алик Эроян также считает, что произошедшее может быть результатом политической провокации.

«21-го октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления и различные политические силы осуществляют активную деятельность в регионах, в том числе и в Джавахке. Безусловно, возможны различные политические провокации», — цитирует Эрояна «Новости Армении».

«Грузинские власти по-особенному относятся к Джавахку. Этот регион всегда находился под пристальным вниманием и контролем центральной власти», — сказал Эроян.

Вместе с этим, по мнению грузиноведа, необъективный подход в этой проблеме может в дальнейшем привести лишь к обострению ситуации.