Москва, 3 октября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности Республики Дагестан назначен Владимир Васильев. Указ об этом подписан сегодня, 3 октября. Этим же указом Владимир Путин отправил в отставку бывшего руководителя республики Рамазана Абдулатипова.

Kremlin.ru Владимир Путин назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана

«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», — говорится в указе президента РФ.

Биография Владимира Васильева:

Васильев Владимир Абдуалиевич родился в 1949 году в городе Клин Московской области. С 1972 года он на службе в органах МВД СССР, в 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт, в 1991 году — Академию МВД СССР.

В 1991—1992 годах — главный инспектор инспекции Службы организации управления МВД РСФСР. В 1992 году Васильев назначен главным инспектором Главной инспекции штаба МВД России. В 1993—1995 годах заместитель начальника штаба МВД России — начальник оперативного управления. С 1995 по 1997 годы работал первым заместителем начальника ГУВД Москвы.

В апреле 1997 года Васильев назначен первым заместителем министра внутренних дел — начальником Главного управления по организованной преступности (ГУОП) МВД России. В том же году стал первым заместителем министра внутренних дел РФ — начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

В мае 1999 года назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ. С марта 2001 году работал в должности заместителя главы МВД России.

В декабре 2003 года Владимир Васильев был избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по Тверскому одномандатному избирательному округу № 173. В Госдуме Васильев вошел в состав фракции «Единая Россия». В январе 2004 года был избран председателем думского комитета по безопасности. Будучи депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов, Васильев возглавлял парламентский комитет по безопасности.

До назначения на должность исполняющего обязанности главы Республики Дагестан, Владимир Васильев был вице-спикером Государственной думы РФ шестого созыва, председателем фракции «Единая Россия», главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов нижней палаты парламента.

Владимир Васильев — генерал-полковник милиции, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ.

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О том, что Абдулатипов принял решение уйти в отставку, он сам сообщил 27 сентября. На сессии Народного собрания региона он заявил о том, что написал заявление об освобождении от должности главы. Попрощавшись с депутатским корпусом и поблагодарив за совместную работу, Рамазан Абдулатипов отметил, что надеется, что «Всевышний повлияет на принятие решения президента о новом главе Дагестана».

Отметим, что среди претендентов на пост главы Дагестана назывались заместитель руководителя Росгвардии Сергей Меликов, глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов, начальник Управления федеральной налоговой службы по Дагестану Умахан Умаханов.

Кроме того, возможными преемниками ряд экспертов называл экс-главу Дагестана, заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, начальника академии государственной противопожарной службы МЧС России Шамсутдина Дагирова.

В числе кандидатов на пост руководителя региона рассматривалась даже кандидатура вице-премьера правительства России и экс-полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина.

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