Москва, 3 октября, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В России принято считать, что немцы хотят иметь дружеские отношения с Россией, а плохие американцы им этого не разрешают. Всё не так просто. Да, теперешняя Германия в вопросах безопасности по всем параметрам следует курсу США. Наша элита настолько пропитана трансатлантическим идеалом, что находится в объятиях у США добровольно. Трудно себе представить, чтобы Германия в каких-то глобальных вопросах перешла бы дорогу США. Было исключение из правил, когда бывший канцлер Герхард Шредер осмелился противиться военной политике США в Ираке в 2003 году и вместе с Россией и Францией создал оппозиционный блок против англосаксонской войны. Трансатлантические круги за это его до сих пор гнобят.

Из личного архива Александра Рара Александр Рар

Но надо честно признать, что и в самой немецкой элите тоже превалируют ярко выраженные антироссийские настроения, особенно это касается политиков из партий ХДС и Зелёных. Эти две партии следуют во внешней и внутренней политике принципу «либеральные ценности превыше всего». Отсюда — постоянные нарицания в адрес России, что, по представлением этой части интеллектуальной элиты Германии, в России несостоявшаяся демократическая система, что Россия не соблюдает права человека, нарушает международное право и так далее.

Вопреки собственным интересам, в первую очередь экономическим, значительная часть германской элиты по чисто идеологическим причинам отказывается от стратегического партнерства с Россией. Прежней «восточной политики» времен канцлера Вилли Брандта не будет, во всяком случае, не при нынешнем руководстве Германии. Для Ангелы Меркель, которая хочет стать лидером в Евросоюзе, ближе позиции Польши и Прибалтики, чем России, по вопросам европейской безопасности. Хотя, положа руку на сердце, стоит признать, что большинство простых обывателей Германии ратует за немедленное восстановление хороших отношений с Россией. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения.

Очень хочется поверить, что в скором будущем германская элита всё-таки прозреет и поймет, что без участия России народам Европы создать стабильность и экономическое процветание на нашем общем континенте не удастся. Гнусные попытки некоторых стран Восточной Европы вытолкнуть Россию из Европы (эти страны следуют скорее интересам НАТО и США, нежели «общему европейскому дому») надо приостановить. Но в нынешней Европе я не вижу политика, который бы осмелился сказать, что дружба с Россией превыше капризов бывших стран Варшавского Договора. Все боятся жесточайших атак со стороны западных СМИ, которые сегодня приняли на себя роль инквизитора, скрупулёзно следя за соблюдением «религии» либеральных ценностей повсюду и во всем.

Но нельзя сдаваться. У России и Германии все равно найдётся потенциал противиться такому негативном исходу. Надо «качать» собственные идеи и убеждения в информационное пространство, спорить, убеждать аргументами. А главный аргумент такой: где, если не в России, Германия и Европа получат те ресурсы, энергоносители, полезные ископаемые, без которых западная экономика расти не сможет.

Энергоальянс США — Европа, наподобие того взаимовыгодного союза, который был выстроен немцами с Россией, невозможен. Американцы никогда не рассматривали европейцев равными. Это они, а не Россия, используют экономические рычаги как политическое оружие. Пример тому — санкции.

Но бороться будет весьма непросто. Все без исключения европейские большие компании зависят скорее от бизнеса в Америке, чем в России. Доли бизнеса там и здесь несовместимы. Так это сложилось в послевоенном западном мире. Поэтому американцы теоретически действительно могут разрушить экономические связи европейцев с Россией, просто создавая им трудности на американском рынке. Мы же видим, как жестоко американцы наказывают западные концерны, которые нарушают правила игры на американском рынке.

Пока ресурсная экономика не была предметом экономических войн. К сожалению, американцы теперь начали наступление на Россию именно в этой сфере. К этому надо быть готовым, со всеми из этого вытекающими последствиями. Я скажу так: пройдут годы, и европейцы себе будут локти кусать за то, что потеряли Россию, потому что Россия уйдёт успешно в Азию.

Однако повторюсь. Еще не поздно наверстать упущенное.

Германо-российский сырьевой форум действительно является одной из немногих действующих площадок в отношении наших двух стран, где конкретно решаются жизненно важные вопросы, где по-прежнему существует взаимное доверие, где просматривается взаимный экономический интерес.

Прямо скажу: сырьевой форум — это мягкая сила. В современном мире без мягкой силы никакие задачи не решаются. Что я имею ввиду? Желательно было бы еще сильнее повысить привлекательность членства и участия в работе форума. Немецкий бизнес, крупный и средний, должен понимать — в условиях отсутствия других площадок именно сырьевой форум должен взять на себя ту роль, которую при Вилли Брандте играл Восточный комитет германской экономики, в успешном прорыве на пути построения экономических отношений двух стран. Знаю, что на немецкой стороне сырьевого форума есть большой интерес к разработке новой концепции общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Вот куда нам вместе надо смотреть.

Попытка дискредитации российских политиков, ученых, общественных деятелей, которые тесно связаны с российским президентом, налицо. Где-то это ведётся планомерно. Кто-то таким образом хочет и запугать западных партнеров России: мол, не общайтесь с окружением В.В. Путина, вам это для карьеры плохо.

Я бы не преувеличивал значение такого рода статей. Это нормально во времена информационных войн. Что надо — это прорвать информационные блокады. Например, руководители сырьевого форума могли бы опубликовать совместную статью в одной из ведущих газет Германии, спокойно объясняя позицию форума.

Я выше уже сказал, что не представляю себе ситуацию, при которой Германия откажется от российского сырья. Санкции, эмбарго существовали в отношениях Запада и России с времен Ивана Грозного. Россия 500 лет тому назад только-только создала свое государство, позарез нуждалась в технологиях с Запада, а соседние страны — та же Польша, Литва и Швеция — закрывали России путь в Европу. Прошло время, и связи всё-таки установилась. Так будет и сейчас. Когда всё станет хорошо, я не знаю. Боюсь, не скоро. Но надо смотреть на вещи реально. Противостояние Запад — Восток в прошлом. Мир вступил в новую эпоху ожесточенного глобального конфликта по линии Север — Юг. Только слепой этого не видит. Запад и Россия только вместе могут успешно противостоять вызовам, которые нам угрожают с юга. Вот когда политики эту простую истину поймут, нынешние конфликты прекратятся в одно мгновение.