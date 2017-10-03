Волгоград, 3 октября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. С начала 2017 года Генеральная прокуратура РФ обнаружила 9,1 тыс. нарушений в сфере капитального ремонта, по результатам проверок возбуждено 62 уголовных дела, к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности привлечено 1,5 тыс. должностных и юридических лиц. Попала в список нарушителей и Волгоградская область. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, в регионе (как и в Москве, а также Владимирской и Кемеровской областях) были выявлены случаи, когда ремонт домов — объектов культурного наследия выполняли подрядчики без специальных лицензий.

Volgograd.ru Ремонт домов

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Отметим, что о каких-либо конкретных случаях, допущенных в Волгоградской области, не сообщается.

Напомним, краткосрочным планом реализации программы в Волгоградской области на 2017 год запланировано провести капитальный ремонт общего имущества 572 многоквартирных дома, включая и жилые объекты культурного наследия регионального значения. Так, летом 2017 года специалисты регионального Фонда капитального ремонта провели инспекционную проверку качества выполненных работ в многоквартирных домах, относящихся к объектам культурного наследия областного значения. Были осмотрены дома №№ 113, 115, 123 по проспекту Ленина в Волгограде. Ремонт здесь начался после проведения историко-государственной экспертизы.

Общая сумма направленных из фонда капремонта средств превысила 36 млн рублей. В соответствии с долгосрочной программой капремонта регоператор вернётся на данные объекты в 2020 году — на этом этапе будет обновлена инженерная инфраструктура зданий.

Добавим, что Волгоградская область стала первым в России регионом, в котором инициировано проведение мониторинга по контролю и оценке качества проводимого капремонта объектов культурного наследия.

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Такая инициатива регионального оператора была одобрена общественниками — члены рабочей группы Совета всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Серия совместных проверок уже стартовала. Совместно с добровольными жилищными инспекторами, уже прошедших соответствующее обучение при поддержке регоператора, участники комиссии обследуют дома, которые вошли в программу капремонта на 2015−2016 год — это порядка 80 объектов.

«В проведении капитального ремонта объектов культурного наследия существует особенный подход. В первую очередь, для производства любых ремонтных работ, вне зависимости от их объема и степени вмешательства в конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, необходима разработка соответствующей проектной документации», — пояснила заместитель генерального директора регионального Фонда капремонта МКД Ольга Исайчева.

Она добавила, что проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ по сохранению памятника возможно только юрлицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, в краткосрочный план капитального ремонта 2017 года вошли 66 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.