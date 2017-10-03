Ереван, 3 октября, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Цель блока «Елк» («Выход») — всячески удерживать в повестке парламента вопрос выхода Армении из Евразийского союза. Об этом заявил в Национальном Собрании Армении сегодня, 3 октября, глава парламентской Комиссии по внешним отношениям, заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Photolure

В Национальном собрании Армении обсуждают вопрос о создании временной комиссии, которая должна подготовить заявление парламента о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Хотя на прошлой неделе постоянный комитет парламента по внешним отношениям дал отрицательное заключение, оппозиционная фракция «Елк», которая инициировала данное предложение, воспользовавшись возможностью регламента, выставила вопрос о создании временной комиссии на полуторачасовые внеочередные слушания на пленарном заседании.

По словам Ашотяна, именно поэтому обсуждать целесообразность евразийской интеграции оппозиционеры предложили в рамках временной, а не постоянной комиссии.

«У постоянной комиссии есть сроки рассмотрения вопроса, а временная может работать целых 6 месяцев. Очевидно, что при нынешнем составе парламента 93% депутатов не примут такого проекта. Поэтому задача блока «Елк» — просто как можно дольше поддерживать обсуждение этого вопроса и иметь как можно больше поводов снова и снова повторять свою позицию», — добавил Ашотян.

Он привёл и некоторые финансовые показатели, согласно которым, в долларах США ВВП Украины и Грузии сократился ещё больше, чем в Армении.

«Прозападная оппозиция заявляет, что из-за членства Армении в Евразийском союзе ВВП страны в долларовом выражении сократился. До кризиса 2008 года он составлял 11,9 млрд., а в 2016 году — около 10,7 млрд., то есть снизился более чем на 10%. Показатели стран, избравших европейскую интеграцию, абсолютно не лучше: спад ВВП в долларовом эквиваленте в Грузии составил 14%, в Молдавии — 16%, на Украине — 22%», — сказал Ашотян (цитата по news. am).

Представляя проект глава фракции блока «Елк» Никол Пашинян заявил, что в рамках Евразийского союза власти Армении провалили и экономику, и безопасность. По словам оппозиционера, во время апрельских событий 2016 года в Карабахе власти Армении говорили, что ЕАЭС безопасности не касается, это сугубо экономическое объединение.

«А когда мы спрашивали, почему у страны-члена ЕАЭС такая экономика, что ей приходится воевать оружием 80-ых годов, нам отвечали: есть вещи, о которых прилюдно говорить нельзя. А раз нельзя, тогда давайте соберёмся в формате временной комиссии и обсудим этот вопрос, пусть и за закрытыми дверями», — сказал Пашинян.

В качестве обоснования своей инициативы руководитель фракции перечислил несколько ключевых, по его мнению, факторов. Так за 3 года членства страны в ЕАЭС, ВВП Армении в долларовом выражении сократился на 8%, уровень занятости снизился на 13%, международные резервы сократились на 40%, государственный долг вырос на 10%. Одновременно зафиксировано и сокращение инвестиций в экономику страны. Так, если в 2014 году объем инвестиций составил 167 млрд драмов (около $ 350 млн), то в 2016 году этот показатель составил уже 81 млрд драмов.

В блоке «Елк» считают, что участие Армении в данном интеграционном объединении ограничивает возможности расширения торговых связей с третьими странами, в том числе, соседними Грузией и Ираном. Также во фракции считают, что вопреки соглашению о ЕАЭС, свобода передвижения капитала, товаров, услуг и рабочей силы не обеспечивается.

«Страны-члены ЕАЭС не способствуют мирному решению карабахской проблемы, более того, некоторые из них на самом высоком уровне неоднократно выступали в защиту агрессивной политики Азербайджана. А стратегический партнер Армении — Россия продолжает вооружать Азербайджан, обеспечивая около 85% азербайджанского арсенала современных наступательных вооружений», — говорится в проекте решения (цитата по АрмИнфо).

Также авторы ссылаются на «перманентное внедрение в армянскую политическую систему авторитарных традиций, существующих в ряде стран ЕАЭС», и как следствие — рост числа нарушений прав и свобод граждан Армении. С учетом вышеизложенных фактов, фракция считает дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС опасной и чреватой угрозами для страны.

В свою очередь глава фракции РПА Ваграм Багдасарян в качестве доказательства эффективности членства республики в ЕАЭС привел экономические показатели — рост ВВП, экспорта, экономической активности.

А вице-спикер Эдуард Шармазанов, пресс-секретарь правящей РПА считает, что вопрос выхода Армении из ЕАЭС — искусственный, потому что в нормальной демократической стране во время выборов каждая политическая сила представляет свои внешнеполитические внеочерёдности и в результате получает голоса.

Прошедшие по итогам выборов в парламент три из четырёх политических сил выступали за членство Армении в ЕАЭС, заявил Шармазанов.

«Я не помню, чтобы фракция «Елк» на выборах заявляла, что выступает против членства. Еще вопрос — набрала ли эта сила необходимые 7%, если б высказалась против. Для большинства населения Армении вопроса о выходе Армении из ЕАЭС не существует, — сказал он. — В декабре 2014 года подавляющим большинством голосов парламент Армении ратифицировал Договор о вступлении в ЕАЭС. Причём в ходе последней предвыборной кампании блок «Выход» это голосование не оспаривал».

Как ранее писало ИА REGNUM, в предвыборной программе блока «Елк» был пункт, согласно которому вступление Армении в ЕАЭС было большой ошибкой.

«Членство в ЕАЭС содержит серьёзные риски для суверенитета Армении, безопасности, нормального экономического и политического развития, справедливого урегулирования карабахского вопроса.

«Блок «Выход» считает, что управление этими рисками должно происходить путём глубокого анализа региональной и международной ситуации и сбалансированного обслуживания национальных интересов Армении», — говорилось в предвыборной программе блока.

По мнению главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, блок «Елк» — будущий член правящей коалиции и поэтому нужно внимательно следить за их заявлениями.

«Я убежден, что блок «Елк» — будущий член правящей коалиции. Я в этом совершенно уверен. «Елк» — властный или провластный проект, и поэтому мы должны внимательно следить за их заявлениями», — сказал Колеров, комментируя в интервью 1in. am представленный блоком «Елк» проект о выходе Армении из ЕАЭС.

«Я внимательно слежу за их заявлениями и говорю: хотите выйти из ЕАЭС — выходите, никто с вами торговаться не собирается. Это нужно понимать — в современных условиях никто не собирается торговаться. Я только это могу сказать».

На вопрос о том, не пострадают ли в этом случае армяно-российские отношения Колеров сказал, что вопрос в том, что двусторонние армяно-российские отношения состоят из нескольких, различных друг от друга обстоятельств.

«Вы знаете, что военная часть более независима от экономической части. Но я убежден, что после развала экономических отношений будет поставлен вопрос о выводе российской 102-ой базы из Гюмри. Если Армения выйдет из Евразийского экономического союза, то неизбежно выйдет и из ОБКД», — сказал Колеров.