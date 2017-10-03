Санкт-Петербург, 3 октября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. В Соборе Святой Живоначальной Троицы на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга состоялась панихида по жертвам теракта в метрополитене 3 апреля 2017 года. Сегодня, 3 октября, исполнилось ровно полгода со дня страшной трагедии, которая потрясла не только Петербург, но и всю страну.

Дарья Драй ИА REGNUM Траурная панихида по погибшим в метро, 3 октября

В ходе богослужения, продолжавшегося около 40 минут, все 15 невинных жертв теракта были упомянуты поименно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM служитель Троицкого собора. Прихожан в это время в соборе было немного, отметил собеседник агентства.

Дарья Драй ИА REGNUM Траурная панихида по погибшим в метро, 3 октября

Панихида началась ровно в 14:30. Именно в это время 6 месяцев назад сработала адская машина в вагоне поезда метро, следовавшего от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». Панихиду служил протоиерей Георгий (Антонов).

Дарья Драй ИА REGNUM Траурная панихида по погибшим в метро, 3 октября

На траурное богослужение пришел глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Сотрудники комитета оказывали и продолжают оказывать помощь близким жертв теракта в метро и пострадавшим от взрыва людям.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Ржаненков, глава комитета по соцполитике

Среди пришедших на панихиду были и родственники погибших на рейсе «Когалымавиа» (Metrojet), взорванном террористами над Синайским полуостровом в Египте в октябре 2015 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Траурная панихида по погибшим в метро, 3 октября

Измайловский собор — ближайший к станции метро «Технологический институт», его священнослужители проводили панихиды на 9-й и 40-й день после гибели людей в метро, помогали родственникам жертв теракта пережить трагедию.

У самой станции метро «Технологический институт» петербуржцы возлагают цветы в память о жертвах теракта 3 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Полгода со дня теракта 3 апреля в метро Петербурга

С этой станции после прибытия на ее платформу подорванного поезда эвакуировали наверх пострадавших и тела погибших, на площади перед станцией был развернут оперативный штаб, сюда прибывали машины скорой помощи и санитарные вертолеты.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди, пострадавшие в апрельском теракте, пришли к станции «Технологический институт»

После теракта здесь возник и долгое время сохранялся неофициальный «мемориал» в память о погибших.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди принесли цветы в память о жертвах теракта

Напомним, теракт произошел днем 3 апреля 2017 года в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии Петербургского метрополитена. В результате взрыва в движущемся вагоне спрятанной в рюкзаке террориста бомбы погибли и умерли от ран 15 пассажиров. Сам террорист также погиб. Пострадали более ста человек, около 50 из них оказались в больницах, некоторые остались инвалидами. В настоящее время несколько пострадавших проходят курс реабилитации.