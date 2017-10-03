Белград, 3 октября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Правительство Сербии направит письмо в Европейскую комиссию с требованием разъяснить официальную позицию Брюсселя по референдуму в Каталонии и то, как она соотносится с вопросом признания независимости Косово. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич после консультаций с президентом страны Александром Вучичем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает пресс-служба правительства Сербии, в официальном запросе сербская сторона намерена поинтересоваться, «применяется ли в отношении ЕС международное право, или существует некое другое международное право, которое применяется ко всем остальным государствам, не входящим в ЕС».

«Мы были очень удивлены позицией Еврокомиссии и тем, что сказал её официальный представитель. Нам хотелось бы понять, как реагировать на это», — сказала Ана Брнабич журналистам.

По словам сербского премьера, 10 и 11 октября состоится её ранее запланированный визит в Брюссель, в ходе которого она намерена передать соответствующее письмо от имени президента и правительства Сербии. Аналогичное послание также будет направлено всем странам — членам Евросоюза, признавшим односторонне провозглашённую независимость Косово.

Кроме этого, Белград намерен направить благодарность странам ЕС, отказавшимся признать Косово, отметив в послании, «насколько они были правы, когда защищали и верили в международное право», с учётом нынешней ситуации.

Позицию Еврокомиссии по референдуму в Каталонии 3 октября в интервью «Радио и телевидению Сербии» также прокомментировал первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Он, в частности, отверг заявление представителя ЕК о том, что ситуация с Косово является специфической, так как независимость края была признана международным сообществом и «резолюциями ООН».

«Я думаю, что представитель Еврокомиссии понятия не имеет, о чём говорит. Он где-то это прочитал, но сейчас не может этого объяснить и говорит глупости. Нет никаких резолюций ООН, кроме резолюции 1244, в которой говорится о суверенитете и территориальной целостности Сербии. То, что было сделано в Сербии, является нарушением международного права. И теперь то, о чём мы предупреждали — это произошло, и Каталония будет не единственным примером таких сепаратистских тенденций в Европе», — заявил глава МИД Сербии.

При этом Ивица Дачич подчеркнул, что заявления Белграда о двойных стандартах «не должны трактоваться как возражение против сохранения территориальной целостности и суверенитета Испании». «Испания — наш большой друг и, в отличие от некоторых других государств — членов ЕС, она не признала односторонне провозглашённую независимость Косово», — отметил он.

Глава МИД Сербии также заявил, что не ожидает изменения позиции 22 государств Евросоюза, признавших Косово, несмотря на новые условия:

«Это может сказать Дональд Трамп в отношении прежней политики США, некое новое руководство, но в этом была суть их политики. Они бомбили нас из-за Косово. Не скажут же они теперь, что были неправы. Мы сожалеем о том, что произошло в Испании, но ящик Пандоры открыт. На примере Косово было сказано: «Односторонние шаги возможны, но всё будет зависеть от позиции великих держав». Тут нет никакого международного права, есть политика силы».

Как передавало ИА REGNUM, в ходе референдума в Каталонии, состоявшегося 1 октября, более 90% проголосовавших высказались за независимость региона от Испании. Всего участие в референдуме приняли около 2,3 млн человек. Власти королевства объявили референдум незаконным и не признали его итоги.

Позицию официального Брюсселя по данному вопросу уже достаточно чётко сформулировал на пресс-конференции 2 октября представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «Ситуация в Каталонии — внутренний вопрос Испании, который должен быть решён в соответствии с конституционным порядком Испании», — сказал он.

На вопрос журналистов о том, почему Косово в своё время было признано независимым, а Каталонии теперь в таком праве отказывают, представитель ЕК заявил, что подобные параллели неуместны, так как Испания является членом Европейского союза, а Сербия — нет.

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