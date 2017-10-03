Минск, 3 октября, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Белоруссия надеется на новую финансовую поддержку от ЕС в вопросе реализации трансграничных проектов. Речь идет о расширении связей с прибалтийскими странами, а также с Польшей и Украиной. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня, 3 октября, на Белорусской транспортной неделе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

По словам Калинина, сейчас белорусская сторона ведет переговоры с Брюсселем по поводу финансовой поддержки трансграничных проектов. Соседние с Белоруссией страны проявляют большой интерес к совместным проектам, заявил заместитель премьер-министра.

Он привел пример развития трансграничного партнерства. В частности, была запущена электрификация до Вильнюса, началось строительство автомобильной дорогу М6 до Польши. Кроме того, Белоруссия вместе с Украиной и Польшей реализует проект в сфере водного транспорта, закончить который планируется как можно скорее, отметил Калинин.

Напомним, что Белоруссия уже давно выбрала политику, при которой ориентируется на Запад, продолжая при этом получать российские кредиты. Еще в 2013 году глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил возможности подписания договора об ассоциации Белоруссии с ЕС. В начале 2017 года Минск без согласия с Россией предоставил пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, включая все страны Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие.

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Что касается трансграничного сотрудничества, то сейчас реализуется, например, программа «Латвия-Литва-Белоруссия» в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства. Как ранее передавало ИА REGNUM, за 2016 год в эту программу было подано более 200 совместных проектов. В настоящее время специалисты отбирают те из них, которые будут профинансированы.

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Существуют еще такие программы трансграничного сотрудничества с участием белорусской стороны: Польша — Белоруссия — Украина», «Интеррег: Регион Балтийского моря», программы Шведского агентства международного сотрудничества в области развития, гранты NEFСO на поддержку экологических бизнес-проектов, гранты «Центра международного частного предпринимательства» для поддержки бизнес-ассоциаций. В целом европейская сторона готова вкладывать средства в подобные проекты, но не более того.

Подобные программы в Белоруссии реализуются медленно и неэффективно. Происходит это потому, что в условиях тяжелой экономической ситуации Минск не настроен реализовывать локальные проекты, деньги необходимы для поддержания экономики страны в целом, а средства, полученные в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства от Брюсселя, нельзя направить никуда, кроме реализации самих проектов.

Другое дело — российские кредиты. Прямо и косвенно Россия поддерживает экономику союзной страны. Так, 65% кредитного портфеля Белоруссии приходится именно на РФ. Несмотря на это, Минск за счет своего географического положения старается ухватить, как можно больше, не стесняясь просить финансирование и кредиты на различные проекты то у России, то у Брюсселя.

Однако, как уже не раз отмечали эксперты, за последнее время на иностранные деньги в Белоруссии не было реализовано ни одного крупного проекта, поэтому надеяться на серьезные финансовые вливания в экономику РБ не приходится. Кредита, который просил Минск у МВФ в размере $3,5 млрд еще прошлой осенью, тоже не будет. В этой ситуации даже в случае сокращения финансовой помощи Россия остается единственной страной, поддерживающей белорусскую экономику. Трансграничное сотрудничество в нынешнем положении — ни что иное как попытка привлечь средства хотя бы в какие-то проекты, по большей части туристические, но в целом наладить состояние экономики страны таким образом не получится.