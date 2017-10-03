Пекин, 3 октября, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над американцем Джеком Соком в матче первого круга турнира в Пекине.

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Матч, продолжавшийся 1 час 29 минут, завершился со счётом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу российского теннисиста.

Рублёв реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов, шесть раз подал навылет и допустил восемь двойных ошибок. На счету Сока шесть эйсов, семь двойных ошибок и один брейк.

Во втором круге Рублёв сыграет с победителем противостояния между Томашем Бердыхом и Джаредом Доналдсоном.

Напомним, турнир WTA в Пекине проходит с 30 сентября по 8 октября.

Пекин-2017. Мужчины. Первый круг

Андрей Рублёв (Россия) — Джек Сок (США) — 3:6, 6:1, 6:2