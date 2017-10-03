Москва, 3 октября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В ЛДПР опровергли заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»), которая сообщила, что депутаты всех фракций приняли решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора и запретить фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Паром

Поклонская 29 сентября в соцсети написала, что накануне закрытого просмотра «Матильды» «депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора России о необходимости реализовать предоставленные законом полномочия по запрету фильма «Матильда», который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей».

"Депутаты ЛДПР ничего не подписывали по «Матильде», — заявил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

28 сентября 2017 года депутаты комитета по культуре в рамках специального показа посмотрели фильм Алексея Учителя «Матильда». Фильм рассказывает об увлечении наследника российского престола, будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской.

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После поста в соцсети Поклонской депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в соцсети отметил, что Поклонская, «возложив на себя исключительность трактовки истории, читает лекции о морали всем нам». Экс-прокурор Крыма обвинила парламентария в «гражданской дедовщине». «Что, «духи перекрашенные» имеют право только прислуживать «старослужащим», ни в коем случае не иметь своего мнения и по первому окрику «ша» прятаться с глаз долой?» — задает она вопрос Ющенко.

Вместе с тем глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской в связи с ситуацией с фильмом «Матильда», так как считает, что она руководствуется любовью к своей стране.