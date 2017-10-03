Москва, 3 октября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по регламенту видят «предмет для раздумий» в вопросе чтения молитв в нижней палате парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября. Вместе с тем такая постановка вопроса вызвала недоумение в парламентариев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Ранее в Госдуме прошло заседание межфракционной группы по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы, таким ритуалом сопровождается каждое заседание группы.

Ролик с чтением молитв был распространен по соцсетям и вызвал неоднозначную реакцию.

В регламенте Госдумы нормы о чтении молитв отсутствуют, указала глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»). При этом, по ее словам, вопрос может быть вынесен на заседании комитета — «здесь есть предмет для раздумий», цитируют депутата РИА Новости.

Вместе с тем экс-глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, ныне глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что «ничего страшного в чтении молитв нет, главное, чтобы не было перегибов».

По его мнению, неважно, будут ли нормы, касающиеся чтения молитв, прописаны в регламенте.

«Даже если в регламенте будет запрет на чтение молитв, а на заседании группы прочтут — что будет?» — задает он риторический вопрос в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Нилов напомнил, что на заседаниях межфракционной группы по защите христианских ценностей, которая действует ни один созыв, всегда читались молитвы.