Красноярск, 3 октября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Вакантное место

Тернистый путь к выборам мэра «по-новому»

В Красноярске сегодня, 3 октября, должны были сформировать комиссию по отбору кандидатур на должность главы города. Однако, как сообщили ИА REGNUM в городском совете Красноярска, вопрос о назначении членов конкурсной комиссии не был рассмотрен.

На 3 октября была запланирована внеочередная сессия Красноярского городского совета. Рассмотрение постановления «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города» было единственным вопросом повестки дня.

В муниципальном парламенте заявили, что при проведении процедуры голосования за повестку дня городской совет не набрал нужного количества голосов. Теперь вопрос о назначении членов конкурсной комиссии планируют рассмотреть на следующей сессии городского совета.

Подробности произошедшего обнародовали красноярские массмедиа. Как сообщают «Городские новости», депутаты просто не смогли договориться по основному вопросу: кто будет представлять в комиссии горсовет. Они должны были определить пять кандидатур.

Ещё пять человек должны войти в состав выборщиков по представлению губернатора Красноярского края. Однако некоторые парламентарии считают, что в этот процесс должны быть внесены коррективы в связи с уходом в отставку Виктора Толоконского, возглавлявшего Красноярский край с 2014 года. Врио губернатора 29 сентября был назначен спикер краевого парламента Александр Усс. Таким образом, он и должен определить, кто войдёт во вторую половину комиссии.

В итоге по предложению спикера горсовета Татьяны Казановой этот вопрос продолжат обсуждать на внеочередной сессии, которая должна состояться уже 5 октября. Это крайний срок принятия решения по кандидатам.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре в Красноярске стартовал приём документов от претендентов на пост главы города, который продлится до 5 октября. Сам конкурс запланирован на 11 октября.

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Прямые выборы мэра Красноярска были отменены в конце 2014 года. Новая система избрания главы города возлагает обязанность по решению этого вопроса на депутатов горсовета.

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Напомним, в настоящее время Красноярском руководит Эдхам Акбулатов. В июне 2012 года он выиграл выборы мэра, набрав 69,37% голосов (106 344) при явке порядка 20%. Политологи сходятся во мнении, что Акбулатов будет вновь претендовать на власть. Среди его потенциальных конкурентов называли представителя «Патриотов России», экс-спикера горсовета Валерия Ревкуца, бизнесмена Владимира Егорова.

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Ожидать ли красноярцам роста цен на проезд?

Красноярские маршрутчики попросили поднять стоимость проезда до 31 рубля. Однако, как передают местные СМИ, ссылаясь на краевой минтранс, проезд в автобусах города не подорожает.

«7 канал» сегодня, 3 октября, сообщает, что перевозчики создали коллективное обращение с просьбой повысить цену на проезд в пределах 24—31 руб. Причины — дорожающее топливо, ГСМ, расходные материалы, электроэнергия, запчасти.

В региональном минтрансе пояснили, что «действующий тариф покрывает все расходы», поэтом поднимать стоимость проезда не будут.

Напомним, в последний раз плата за проезд для жителей краевого центра выросла в октябре 2015 года — с 19 до 22 рублей.

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Вскоре после этого в интернете появилась петиция с требованием снизить плату за проезд в общественном транспорте обратно до 19 рублей. Свои подписи под этой петицией поставили более 1,5 тыс. человек.

«Динамика и упругость»

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс на первом рабочем совещании с членами регионального правительства попросил «добавить динамики и упругости».

Александр Усс, возглавлявший краевое законодательное собрание с 1998 года, осваивается в новой должности — врио губернатора Красноярского края. Сегодня, 3 октября, он провёл первое рабочее совещание с членами правительства региона.

Как передаёт телеканал «Енисей», Усс поприветствовал коллег, отметив, что всегда относился к министрам как к товарищам по работе. Он заявил, что хорошо знаком с приоритетными задачами по развитию края, однако губернаторское виденье ситуации отличается от депутатского.

По словам Александра Усса, правительству региона необходимо в ближайшие недели подготовить отчет о состоянии дел в крае для федеральных властей.

«От края ждут большего, край должен стать опорным регионом Сибири и России в целом, в полном смысле этого слова. Мы были локомотивом того, что было обозначено в качестве восточного вектора развития страны. Поэтому перед нами стоит задача — добавить динамики, упругости», — подчеркнул Усс.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 27 сентября 2017 года Виктор Толоконский, руководивший Красноярским краем с сентября 2014 года, объявил о том, что уходит в отставку. 29 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Толоконского. Врио губернатора региона был назначен бессменный спикер краевого парламента Александр Усс.

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Находясь в новой должности, Усс уже подписал ряд распоряжений. В частности, распоряжение о полномочиях членов краевого правительства. Первые заместители губернатора края, заместители губернатора, заместители председателя краевого правительства, руководители министерств продолжат осуществлять свои полномочия в статусе исполняющих обязанности.

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