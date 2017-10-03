Москва, 3 октября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Фигуру в форме сердца на обращенной к Земле стороне Солнца обнаружили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Nasa Пятно на Солнце

Огромное «сердце» образовано линиями магнитного поля. Его внешний контур сформирован холодными магнитными петлями, которые выглядят более темными. В центре фигуры находилась более яркая горячая область. Размер объекта составил около 1 млн км.

Необычный знак возник на поверхности звезды в ночь с 2 на 3 октября и просуществовал несколько часов. Постепенно контур «сердца» слился с окружающими областями светила. Центр фигуры находился в той области Солнца, которая в настоящее время обращена к Земле.

Подобного рода структуры на поверхности Солнца возникают время от времени, они являются отражением сложных процессов, которые идут в недрах звезды и на ее поверхности. Ученые, наблюдающие за такими явлениями, надеются с их помощью прогнозировать активность светила.