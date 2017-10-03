Вашингтон, 3 октября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. После проведенного в начале октября референдума в Каталонии о независимости от Испании выиграла Россия, пишет 3 октября американское издание The Washington Post.

Цитата из к/ф «Джеймс Бонд — агент 007». реж Теренс Янг . с 1962. США Тайный злодей

«Москва, очевидно, воспринимает каталонское движение как еще один инструмент разделения и ослабления демократического Запада», — утверждается в статье.

В издании отметили, что против референдума высказались руководство Евросоюза и президент США Дональд Трамп, при этом «каталонских националистов» поддержали лишь «руководимая сепаратистами» Шотландия, «правительство-изгой» Венесуэлы, а также Россия, которая «мобилизовала свои СМИ».

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«Сторонником каталонских националистов является также разведывательный и пропагандистский аппарат России, который мобилизовал свои СМИ и ботов в социальных сетях в поддержку сепаратистов», — утверждают в издании.

По мнению The Washington Post, правильным курсом в разрешении конфликта могли бы стать переговоры между Мадридом и Барселоной. Еще лучше было бы, как отмечают в издании, если обе стороны смогли бы договориться о законном для Каталонии способе провести честное, свободное и легитимное голосование.

«Подлинная демократия — лучший выход из кризиса в Испании; к сожалению, ни одна из сторон не готова принять ее», — резюмирует The Washington Post.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум, где свыше 90% проголосовавших высказались за независимость региона от Испании. В референдуме приняли участие около 2,3 млн человек (население региона — 7 522 596 человек). В Мадриде не признали итогов референдума и объявили его незаконным.

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