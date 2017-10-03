Рубль взял паузу, но перспективы неплохие
Москва, 3 октября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. После просадки 2 октября российская валюта стабилизировалась и пока не спешит определяться с четким вектором дальнейшего движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.
«Одним из ключевых факторов, определяющих динамику рубля, остается нефть, которая продолжает медвежью коррекцию и пока не может оказать поддержку российской валюте», — полагает эксперт.
В краткосрочной перспективе понижательные риски для рубля сохраняются. Против него продолжают играть сильные позиции доллара.
«Американец» привлекает покупателей, которые закладывают в цену реализацию реформы системы налогообложения и повышение ставки ФРС. Подкрепляет ожидания дальнейшего ужесточения политики и недавняя статистика, которая выходит довольно неплохой», — отметил Блинов.
Но такой сценарий еще не предопределен, хотя рынок уже на 80% заложил в цену декабрьское повышение. В IV квартале негативным образом на американской статистике могут отразиться последствия ураганов. И здесь всё будет зависеть от того, как это расценит Центробанк.
«Если монетарные власти «сделают скидку» на фактор погодных условий и махнут рукой на низкие темпы роста инфляции, третьему повышению стоимости кредитования быть. В противном случае доллар ждут масштабные распродажи», — считает эксперт.
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