Москва, 3 октября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. После просадки 2 октября российская валюта стабилизировалась и пока не спешит определяться с четким вектором дальнейшего движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

ИА REGNUM Рубль

«Одним из ключевых факторов, определяющих динамику рубля, остается нефть, которая продолжает медвежью коррекцию и пока не может оказать поддержку российской валюте», — полагает эксперт.

В краткосрочной перспективе понижательные риски для рубля сохраняются. Против него продолжают играть сильные позиции доллара.

«Американец» привлекает покупателей, которые закладывают в цену реализацию реформы системы налогообложения и повышение ставки ФРС. Подкрепляет ожидания дальнейшего ужесточения политики и недавняя статистика, которая выходит довольно неплохой», — отметил Блинов.

Но такой сценарий еще не предопределен, хотя рынок уже на 80% заложил в цену декабрьское повышение. В IV квартале негативным образом на американской статистике могут отразиться последствия ураганов. И здесь всё будет зависеть от того, как это расценит Центробанк.

«Если монетарные власти «сделают скидку» на фактор погодных условий и махнут рукой на низкие темпы роста инфляции, третьему повышению стоимости кредитования быть. В противном случае доллар ждут масштабные распродажи», — считает эксперт.

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