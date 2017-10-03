Москва, 3 октября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Ситуация вокруг диссертации главы Минкультуры РФ Владимира Мединского не является поводом для системных преобразований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM».

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

"Имеется система, которая функционирует, — говорит представитель Кремля. — И вряд ли отдельно взятый случай может являться триггером для каких-то процессов».

При этом Песков напомнил, что Высшая аттестационная комиссия (ВАК) пока не приняла окончательного решения в отношении Мединского.

«Пока никаких решений на этот счет еще не принято, есть некая рекомендация, — говорит пресс-секретарь президента РФ. — (…) Решение принимает ВАК, наверное, она и должна этим заниматься».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2017 г. экспертный совет ВАК при Министерстве образования и науки РФ выступил в поддержку обращения сообщества «Диссернет» о лишении главы Минкультуры ученой степени доктора исторических наук и на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

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