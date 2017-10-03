Москва, 3 октября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. На проходящем в Замоскворецком суде Москвы судебном заседании по уголовному делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева прокурор зачитал список имущества, которое принадлежит обвиняемому. Об этом 3 октября из зала суда передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Додонов Красная Весна Воронцовский дворец. Крым

Как следует из сообщения прокурора, Улюкаеву и членам его семьи принадлежат квартиры в Москве: двухкомнатные на Малой Лубянке и Воскресенской, четырехкомнатная на Малой Бронной, пятикомнатная на Улофа Пальме.

Кроме того, экс-министру принадлежат дом и участок в Московской области, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области, а также дом и участок в Крыму.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела суд арестовал 15 объектов недвижимости, принадлежащие Улюкаеву, в размере не менее 564 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве $2 млн у представителей компании «Роснефть». По информации следствия, деньги он вымогал за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью».

Позднее президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Сам экс-чиновник своей вины не признает.

ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию из зала суда.

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