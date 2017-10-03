Стокгольм, 3 октября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Ученые Райнер Вайсс, Кип Торн, Барри Бэриш стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2017 года. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Naked-science.ru Нобелевская премия

«Нобелевская премия по физике была разделена, одну половину премии получит Вайсс, другая половина достанется Бэришу и Торну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые получили премию за «определяющий вклад в работу LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory) и наблюдение за гравитационными волнами».

Напомним, Нобелевские премии в области физики, физиологии, химии, литературы и медицины, а также премия мира вручаются ежегодно с 1901 года.

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