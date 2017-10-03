Москва, 3 октября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Правительство РФ предлагает изменить порядок получения зарплат — их будет возможно получать в валюте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, соответствующий пакет законопроектов правительство внесло в Госдуму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Сейчас в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации резиденты, осуществляющие свои трудовые функции за рубежом, могут получать заработную плату от своих работодателей (юридических лиц — резидентов) только в рублях на свои счета, открытые в уполномоченных банках.

«Такой порядок выплаты заработной платы вызывает существенные неудобства для указанной категории российских граждан и представляется экономически необоснованным», — отмечают авторы инициативы.

С принятием законов зарплаты в валюте смогут получать дипломаты, сотрудники постоянных представительств России при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, других официальных представительств Российской Федерации, находящихся за границей, сотрудники находящихся за пределами России представительств федеральных органов исполнительной власти и их представители. Такие выплаты будут перечисляться на счета, открытые в уполномоченных банках на территории России.

Кроме того, предлагается разрешить операции по выплате заработной платы в иностранной валюте сотрудникам филиалов юридических лиц — резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей.