Минск, 3 октября, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Белоруссия в скором времени может войти в ВТО, поскольку переговорный процесс по этому вопросу получил новый импульс. Об этом сегодня, 3 октября, на открытии первой конференции почетных консулов республики заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

fuzheado Протест против ВТО в Китае. Декабрь 2005 года

Он отметил, что белорусская сторона проделала большую работу для того, чтобы присоединиться к ВТО. Так, в ближайшее время, по словам Макея, Минск сможет «говорить о переговорном процессе как завершившемся».

Днем ранее Макей отмечал, что диалог о присоединении Белоруссии к Всемирной торговой организации идет очень активно. Белорусская сторона завершила переговоры с 14 странами, впереди — еще 11 государств. Однако в 2017 году Минск не рассчитывает вступить в организацию, в этом плане решающим может оказаться 2018 год, отмечал министр.

По его словам, сейчас в связи с тем, что от иностранных партнёров Белоруссии поступило немало уточняющих вопросов по отдельным аспектам и областям, МИД занимается подготовкой ответов. В частности, в течение примерно двух месяцев планируется ответить на вопросы Евросоюза, а также США.

Напомним, что еще в конце ХХ века Белоруссия начала переговоры по поводу вступления в ВТО. В 2009 году Белоруссия, Казахстан и Россия объявили о вступлении в организацию единой таможенной территорией, все они тогда прекратили двусторонние переговоры по этому поводу. Однако позднее три страны все же решили возобновить переговоры о присоединении к ВТО по отдельности, но на согласованных позициях. Россия стала членом ВТО в августе 2012 года.

Что касается конкретно Белоруссии, то она за последние 20 лет объявляла разные позиции по поводу присоединения к международной организации. После того, как Россия стала членом ВТО, Минск активизировал свои переговоры по этому поводу и стал предъявлять Москве различные претензии. Позднее позиция Белоруссии менялась: сначала глава РБ Александр Лукашенко говорил, что необходимость вступления страны в ВТО отпала, но через некоторое время переговоры возобновились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще с 1993 года, когда Белоруссия впервые подала заявку на вступление в ВТО, международная организация почти не обращала внимание на Минск. Однако теперь в этом процессе заинтересована не только белорусская сторона, но и Запад. Причина тому — борьба за постсоветское пространство, которое развернулось между ЕАЭС и Евросоюзом.

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Кроме того, ВТО рассматривает Белоруссию еще и с точки зрения расширения рынков сбыта своей продукции, призывая Минск «снижать зависимость от рынка одной страны», то есть от России. Правда, в этом случае страна рискует превратиться в еще один рынок сбыта дешевых товаров из иных стран Всемирной торговой организации. Чисто формальным образом ВТО может способствовать выходу страны на новые рынки, однако кроме калийных удобрений и нефтепродуктов, полностью произведенных из российской нефти, Белоруссии особенно больше нечего предложить. Яркий пример: когда белорусские производители хотели поставлять в ЕС свою сельхозпродукцию, они не смогли этого сделать из-за неконкурентоспособности товаров.

Между тем белорусские власти хотят видеть свою страну в ВТО, скорее, по политическим, нежели по экономическим причинам. Минском руководят политические амбиции: вступив в ВТО, Белоруссия желает повысить свой статус на международной арене, играть особую роль в Восточной Европе, а также усилить свои позиции на переговорах с Россией. Особенно сильно этого хочет Минск сейчас, когда из-за недальновидности властей страна оказалась в тяжелом экономическом кризисе. Однако удастся ли Белоруссии получить выгоду от такого сотрудничества и не попасть в капкан ВТО, большой вопрос.