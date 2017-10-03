Омск, 3 октября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Омской области одной из самых обсуждаемых остаётся тема возможной скорой отставки губернатора Виктора Назарова.

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Соцсети продолжает лихорадить от слухов о его скором уходе с поста. Пользователи разделились на несколько групп, которые условно можно обозначить так: 1) «Назаров уходит, это правда»; 2) «Это всего лишь слухи, Назаров — на месте»; 3) «Мне всё равно. Одного сняли, такого же поставят».

В общем, определённости пока нет, впрочем, как и указа об отставке Назарова.

«Санта-Барбара какая-то. То сняли, то не сняли», — охарактеризовал ситуацию один из подписчиков группы «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Пресс-секретарь губернатора Омской области Юлия Соколенко, судя по всему, уже устала «отбиваться» от журналистов. Однако вопросы, чем сейчас занимается Виктор Назаров и не отправлен ли он в отставку, продолжают поступать.

Вот и в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Соколенко вновь опровергла информацию об отставке Виктора Назарова. Она сообщила, что губернатор находится на работе:

«Сегодня, 3 октября, состоялась встреча Виктора Назарова с замминистра РФ по ГО и ЧС Сергеем Кададовым (Назаров и Кададов, по информации облправительства, обсуждали вопросы развития добровольной пожарной охраны — прим. ИА REGNUM ). Также совсем недавно Виктор Назаров вернулся с большого мероприятия, где он поздравлял учителей с профессиональным праздником», — сказала Юлия Соколенко.

Тем временем источник в политических кругах Омской области уверен, что Виктора Назарова отправят в отставку в самое ближайшее время.

«О грядущей отставке Назарова сообщили уже и местные, и федеральные СМИ. Дыма без огня не бывает. Убеждён, что если бы под этими разговорами не было никакой почвы, то Кремль эту информацию уже бы опроверг», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Местные массмедиа сегодня сообщили о том, что «Назарова тщательно охраняют от вопросов СМИ об отставке». В частности, по информации агентства «Омск-Информ», руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин «сделал все, чтобы губернатор не услышал вопроса об отставке». Уточняется, что он буквально закрыл собой губернатора от представителей СМИ в областном Доме учителя, где чествовали лучших педагогов.

Напомним, в течение последних дней своих постов лишились несколько руководителей регионов: губернаторы Красноярского края, Ненецкого автономного округа, Нижегородской и Самарской областей. Политологи сходятся во мнении, что в скором времени ожидается еще несколько досрочных отставок руководителей регионов. В «списке на выбывание» значится и губернатор Омской области Виктор Назаров.

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Справка: Виктор Назаров родился 18 октября 1962 года в с. Ингалы Большереченского района Омской области. Окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение». На заре своей карьеры служил в органах прокуратуры Черлакского и Омского районов, занимался юридической работой в организациях. С 2005 по 2012 год был генеральным директором компании ЗАО «Омскрегионгаз» (с ноября 2010 года переименовано в ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»). В 2011 году стал депутатом Законодательного собрания Омской области. Губернатором Омской области является с 30 мая 2012 года. В сентябре 2015 года Виктор Назаров выиграл выборы губернатора Омской области, набрав около 60% голосов.