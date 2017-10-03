Астана, 3 октября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Министерство обороны Казахстана объявило о тотальной проверке соединений и частей вооруженных сил республики, а также органов военного управления. В течение октября 2017 года проверкой будут охвачены 100% личного состава, сообщает 3 октября пресс-служба ведомства.

Shekaraknb.kz Вооруженные силы Республики Казахстан

Целью мероприятий является оценка боеготовности армии, а также оценка результатов военных тренировок в 2017 учебном году.

Начальник департамента боевой подготовки генштаба Казахстана генерал-майор Тимур Абишев пояснил, что основное внимание при проверке будет уделено действиям батальонных тактических групп.

«Нынешний уровень боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих позволяет нам в ходе проверки сосредоточить основное внимание на совершенствовании действий основных тактических единиц — батальонных тактических групп. Именно это станет основным показателем качества боевой учебы войск в 2017 учебном году», — сообщил Абишев.

В сообщении минобороны Казахстана отмечается, что кроме зачетов и тестов, которые сдадут военнослужащие, в каждой части несколько подразделений будут «приведены в высшие степени боевой готовности» и выведены в поля для проведения учений «с боевой стрельбой, в том числе и в ночных условиях». Таким образом, военное руководство намерено проверить слаженность и способность частей выполнять боевые задачи.

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Проверка будет проходить в три этапа: первые два коснутся соединений, воинских частей и органов управлений, а третий — структурных подразделений минобороны и генштаба ВС Казахстана.

Ранее в Казахстане состоялись военные учения «Каратау — 2017», в ходе которых в состояние высшей боевой готовности были приведены все виды вооруженных сил республики. В учениях было задействовано порядка 10 тыс. военнослужащих.